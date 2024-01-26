Медведев предрёк США гражданскую войну и отделение "Техасской народной республики"

США стоят на пороге гражданской войны, а образование отдельной "Техасской народной республики" кажется всё более реалистичным, считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал конфликт между властями Техаса и федеральным правительством США на фоне кризиса с мигрантами.

Как отметил Медведев, сейчас Вашингтон, который "с упоением поддерживает киевских неонацистов", показал себя "полным импотентом" в вопросах внутренней политики. По мнению зампреда Совбеза, бездействие властей США в конце концов может "окончательно довести до белого каления" техасцев, которые уже всерьёз задумались об отделении.

"Так или иначе Америка может столкнуться с неразрешимым конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину нового, возможно, ещё более разрушительного гражданского противостояния. А западный мир будет, затаив дыхание, со страхом смотреть на американский бардак. Впрочем, это их проблемы", — написал Медведев в телеграм-канале.

В истории были случаи, когда отдельные штаты пытались отсоединиться от Северо-Американских Соединённых Штатов и создать конфедерацию, но всё это привело к кровавой гражданской войне, напомнил зампред Совбеза.

Ранее губернатор Техаса республиканец Грег Эбботт объявил о вторжении мигрантов и упрекнул нынешнего главу Белого дома Джо Байдена. По его словам, американская администрация не способна выполнять свои обязанности, поэтому Техас будет защищать себя сам.