Медведев предрёк США гражданскую войну и отделение "Техасской народной республики"
Медведев: Создание "Техасской народной республики" становится более реальным
США стоят на пороге гражданской войны, а образование отдельной "Техасской народной республики" кажется всё более реалистичным, считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал конфликт между властями Техаса и федеральным правительством США на фоне кризиса с мигрантами.
Как отметил Медведев, сейчас Вашингтон, который "с упоением поддерживает киевских неонацистов", показал себя "полным импотентом" в вопросах внутренней политики. По мнению зампреда Совбеза, бездействие властей США в конце концов может "окончательно довести до белого каления" техасцев, которые уже всерьёз задумались об отделении.
"Так или иначе Америка может столкнуться с неразрешимым конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину нового, возможно, ещё более разрушительного гражданского противостояния. А западный мир будет, затаив дыхание, со страхом смотреть на американский бардак. Впрочем, это их проблемы", — написал Медведев в телеграм-канале.
В истории были случаи, когда отдельные штаты пытались отсоединиться от Северо-Американских Соединённых Штатов и создать конфедерацию, но всё это привело к кровавой гражданской войне, напомнил зампред Совбеза.
Ранее губернатор Техаса республиканец Грег Эбботт объявил о вторжении мигрантов и упрекнул нынешнего главу Белого дома Джо Байдена. По его словам, американская администрация не способна выполнять свои обязанности, поэтому Техас будет защищать себя сам.
Напомним, конфликт между одним из самых крупных штатов США и администрацией Вашингтона начался после того, как Нацгвардия Техаса заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, планируя самостоятельно разобраться с незаконными мигрантами. Власти штата неоднократно заявляли, что Белый дом не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к наплыву мигрантов. Западные СМИ предполагают, что из-за конфликта Техас может выйти из состава США и начать существование как отдельное государство.
POOL / Екатерина Штукина