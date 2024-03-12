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12 марта, 13:58

"Без шансов": В США раскрыли, как Российская армия обезоружила ВСУ одним ударом

MWM: Киев не может восполнить потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot в ДНР

Позиция Конгресса США по ограничению помощи Киеву не поможет ему восстановить потенциал противовоздушной обороны (ПВО) после уничтожения Российской армией американских ЗРК Patriot в Донецкой Народной Республике, передаёт Military Watch Magazine.

"Заморозка Соединёнными Штатами дальнейших поставок оружия с конца декабря почти не оставляет Украине шансов для восполнения потерянных Patriot или боеприпасов, израсходованных оставшимися системами", — пишет издание.

Авторы публикации отметили, что США сами испытывают сложности с ЗРК после атак на ближневосточные базы в конце 2023 года. Они также указали, что из-за ослабления ПВО ВСУ российская авиация всё более беспрепятственно атакует объекты инфраструктуры. Кроме того, там добавили, что даже западные СМИ стали чаще писать о разрушительной силе ВС РФ.

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Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что ударом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" были поражены несколько единиц боевой техники у населённого пункта Покровск в Донецкой Народной Республике. Оказалось, что, помимо С-300, также уничтожены два американских ЗРК Patriot.

Обложка ©

ТАСС / dpa / Bernd Wüstneck

Александра Мышляева
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