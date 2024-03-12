"Без шансов": В США раскрыли, как Российская армия обезоружила ВСУ одним ударом

Позиция Конгресса США по ограничению помощи Киеву не поможет ему восстановить потенциал противовоздушной обороны (ПВО) после уничтожения Российской армией американских ЗРК Patriot в Донецкой Народной Республике, передаёт Military Watch Magazine.

"Заморозка Соединёнными Штатами дальнейших поставок оружия с конца декабря почти не оставляет Украине шансов для восполнения потерянных Patriot или боеприпасов, израсходованных оставшимися системами", — пишет издание.

Авторы публикации отметили, что США сами испытывают сложности с ЗРК после атак на ближневосточные базы в конце 2023 года. Они также указали, что из-за ослабления ПВО ВСУ российская авиация всё более беспрепятственно атакует объекты инфраструктуры. Кроме того, там добавили, что даже западные СМИ стали чаще писать о разрушительной силе ВС РФ.