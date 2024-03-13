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13 марта, 03:42

Путин раскрыл, что изменится на границе с Финляндией из-за НАТО

Путин: У границы с Финляндией после вступления в НАТО появятся системы поражения

После вступления Финляндии в НАТО Россия отправит войска и системы поражения к границам с этой страной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что у Москвы и Хельсинки раньше были "просто идеальные" отношения. Стороны не имели претензий друг к другу, тем более территориальных, а войск на границе не было. Вступление Финляндии в Североатлантический альянс Путин назвал "абсолютно бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов".

"Тем не менее это им решать. Они так решили. Но у нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся", — сказал Путин в интервью Дмитрию Киселёву.

Выяснилась особая роль Швеции в случае войны НАТО с Россией
Выяснилась особая роль Швеции в случае войны НАТО с Россией

Также глава российского государства затронул тему вступления в НАТО Швеции. По мнению Путина, страны больше выигрывали от того, что придерживались нейтралитета, так как это даёт определённые преимущества.

Ранее Путин уже поручил усилить защиту западных границ из-за втягивания Швеции и Финляндии в НАТО. Это необходимо, чтобы нейтрализовать возможные угрозы.

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ТАСС / Lehtikuva via AP / Vesa Moilanen

Артур Лапсаков
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