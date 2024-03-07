Выяснилась особая роль Швеции в случае войны НАТО с Россией

Швеция может взять на себя функционал логистического центра НАТО, если в будущем случится военный конфликт России с альянсом. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Автор напомнил, что Швеция не обладает прямой границей с Россией, поэтому ей с высокой вероятностью будет отведена иная роль, нежели "прифронтовым" государствам. Швеция будет логистическим центром НАТО, а также маршрутом для отправки подкреплений в Финляндию или Балтийские страны, утверждает издание со ссылкой на официальных лиц.