Выяснилась особая роль Швеции в случае войны НАТО с Россией
FT: Швеция будет логистическим центром НАТО при конфликте альянса с Россией
Швеция может взять на себя функционал логистического центра НАТО, если в будущем случится военный конфликт России с альянсом. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
Автор напомнил, что Швеция не обладает прямой границей с Россией, поэтому ей с высокой вероятностью будет отведена иная роль, нежели "прифронтовым" государствам. Швеция будет логистическим центром НАТО, а также маршрутом для отправки подкреплений в Финляндию или Балтийские страны, утверждает издание со ссылкой на официальных лиц.
Последним препятствием на пути Швеции в альянс оставался голос Венгрии, Парламент которой ранее ратифицировал заявку Швеции в НАТО. Затем и новый венгерский президент Тамаш Шуйок одобрил заявку страны на вступление в Организацию Североатлантического договора. В связи с этим Владимир Путин поручил усилить охрану западных границ Российской Федерации.
ТАСС / AP / Jonas Ekstromer