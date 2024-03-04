Военные Финляндии и Швеции будут участвовать в учениях НАТО у границ России

Вступившая в НАТО Финляндия и почти ставшая членом этого военно-политического блока Швеция примут участие в учениях Nordic Response 2024. Манёвры пройдут в непосредственной близости к границам России, в северных районах этих стран, с 4 по 15 марта, говорится на официальном интернет-портале Вооружённых сил Норвегии, которая, в свою очередь, тоже будет участвовать в них.