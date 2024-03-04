Военные Финляндии и Швеции будут участвовать в учениях НАТО у границ России
Вступившая в НАТО Финляндия и почти ставшая членом этого военно-политического блока Швеция примут участие в учениях Nordic Response 2024. Манёвры пройдут в непосредственной близости к границам России, в северных районах этих стран, с 4 по 15 марта, говорится на официальном интернет-портале Вооружённых сил Норвегии, которая, в свою очередь, тоже будет участвовать в них.
Сообщается, что эти учения, в рамках которых будет задействовано 20 тысяч военнослужащих из 13 государств, являются частью более масштабных мероприятий Североатлантического альянса Steadfast Defender. Предполагается, что в Nordic Response 2024 примут участие более 50 кораблей и 100 истребителей. Стоит отметить, что Хельсинки и Стокгольм отправят на учения 4,1 тысячи финских и 4,5 тысячи шведских военнослужащих.
Напомним, в июле 2023 года Финляндия окончательно вступила в НАТО. А в феврале этого года одобрена заявка Швеции на вступление в альянс. В связи с этим президент РФ Владимир Путин в рамках своего Послания Федеральному собранию заявил, что Россия нарастит военные группировки на западном направлении страны, так как этот военно-политический блок продолжает расширяться на восток.
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