"Нейтрализуем первым": Посол Литвы угрожает расправиться с Калининградом в случае конфликта НАТО с РФ

После вступления Швеции в НАТО Балтийское море стало "внутренним" для альянса, заявил посол Литвы в скандинавском государстве Линас Линкявичюс. Дипломат также пригрозил, что в случае столкновения России и военного блока Калининград будет "нейтрализован" первым.

"Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" первым", — написал он в социальной сети X.

Также посол отметил, что заявления Москвы о том, что Россия окружена НАТО, "теперь становятся реальностью".