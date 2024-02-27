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27 февраля, 12:15

"Нейтрализуем первым": Посол Литвы угрожает расправиться с Калининградом в случае конфликта НАТО с РФ

Посол Литвы пригрозил "нейтрализовать" Калининград в случае конфликта НАТО с РФ

После вступления Швеции в НАТО Балтийское море стало "внутренним" для альянса, заявил посол Литвы в скандинавском государстве Линас Линкявичюс. Дипломат также пригрозил, что в случае столкновения России и военного блока Калининград будет "нейтрализован" первым.

"Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" первым", — написал он в социальной сети X.

Также посол отметил, что заявления Москвы о том, что Россия окружена НАТО, "теперь становятся реальностью".

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Напомним, что накануне Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. За проголосовали 188 членов законодательного органа, тогда как против — шесть.

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ТАСС / Семен Лиходеев

Матвей Константинов
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