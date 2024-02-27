"Нейтрализуем первым": Посол Литвы угрожает расправиться с Калининградом в случае конфликта НАТО с РФ
Посол Литвы пригрозил "нейтрализовать" Калининград в случае конфликта НАТО с РФ
После вступления Швеции в НАТО Балтийское море стало "внутренним" для альянса, заявил посол Литвы в скандинавском государстве Линас Линкявичюс. Дипломат также пригрозил, что в случае столкновения России и военного блока Калининград будет "нейтрализован" первым.
"Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" первым", — написал он в социальной сети X.
Также посол отметил, что заявления Москвы о том, что Россия окружена НАТО, "теперь становятся реальностью".
Напомним, что накануне Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. За проголосовали 188 членов законодательного органа, тогда как против — шесть.
ТАСС / Семен Лиходеев