Венгрия разрешила Швеции вступить в НАТО

Венгерский парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом заявили на заседании, которое транслировалось на сайте высшего законодательного органа Венгрии.

"Решение принято", — пояснил ведущий заседания после того, как большинство депутатов поддержали присоединение страны к Североатлантическому альянсу.