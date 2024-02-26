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26 февраля, 16:02

Венгрия разрешила Швеции вступить в НАТО

Венгерский парламент ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

Венгерский парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом заявили на заседании, которое транслировалось на сайте высшего законодательного органа Венгрии.

"Решение принято", — пояснил ведущий заседания после того, как большинство депутатов поддержали присоединение страны к Североатлантическому альянсу.

На табло показали итоги голосования. В частности, 188 парламентариев выступили за вступление Швеции в НАТО, шесть — против. При этом Венгрия стала последним государством в Североатлантическом альянсе, которое одобрило шведскую заявку.

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Напомним, 23 октября 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внёс на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО. А 25 октября спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш поставил свою подпись под законопроектом о ратификации присоединения королевства к альянсу. 25 января Турция окончательно одобрила вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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