Венгрия разрешила Швеции вступить в НАТО
Венгерский парламент ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО
Венгерский парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом заявили на заседании, которое транслировалось на сайте высшего законодательного органа Венгрии.
"Решение принято", — пояснил ведущий заседания после того, как большинство депутатов поддержали присоединение страны к Североатлантическому альянсу.
На табло показали итоги голосования. В частности, 188 парламентариев выступили за вступление Швеции в НАТО, шесть — против. При этом Венгрия стала последним государством в Североатлантическом альянсе, которое одобрило шведскую заявку.
Напомним, 23 октября 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внёс на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО. А 25 октября спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш поставил свою подпись под законопроектом о ратификации присоединения королевства к альянсу. 25 января Турция окончательно одобрила вступление Швеции в Североатлантический альянс.
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