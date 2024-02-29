Путин поручил усилить защиту западных границ из-за втягивания Швеции и Финляндии в НАТО

Россия нарастит военные группировки на западном направлении страны, так как НАТО продолжает расширяться на восток, втягивая в свой состав Швецию и Финляндию. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию.