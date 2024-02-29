Путин поручил усилить защиту западных границ из-за втягивания Швеции и Финляндии в НАТО
Путин заявил, что Россия укрепит группировки ВС РФ на западном направлении
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Россия нарастит военные группировки на западном направлении страны, так как НАТО продолжает расширяться на восток, втягивая в свой состав Швецию и Финляндию. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию.
"Серьёзно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии", — отметил он.
Напомним, в июле 2023 года Финляндия окончательно вступила в НАТО. А в феврале этого года одобрена заявка Швеции на вступление в альянс. Накануне посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс заявил, что после этого Балтийское море стало "внутренним" для военного блока, а в случае столкновения с Россией Калининград будет "нейтрализован" первым.