Путин поручил усилить защиту западных границ из-за втягивания Швеции и Финляндии в НАТО

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Путин заявил, что Россия укрепит группировки ВС РФ на западном направлении

29 февраля, 10:20
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Россия нарастит военные группировки на западном направлении страны, так как НАТО продолжает расширяться на восток, втягивая в свой состав Швецию и Финляндию. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию.

"Серьёзно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии", — отметил он.

Путин: Последствия для возможных интервентов в РФ будут трагичнее, чем раньше
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Напомним, в июле 2023 года Финляндия окончательно вступила в НАТО. А в феврале этого года одобрена заявка Швеции на вступление в альянс. Накануне посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс заявил, что после этого Балтийское море стало "внутренним" для военного блока, а в случае столкновения с Россией Калининград будет "нейтрализован" первым.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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