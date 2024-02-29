Путин: Последствия для возможных интервентов в РФ будут трагичнее, чем раньше

Запад продолжает лгать, заявляя, что Россия хочет напасть на Европу. При этом недружественные страны сами выбирают цели для нанесения ударов по российским территориям, а также предполагают отправку на Украину контингентов НАТО. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию страны, предупредив о том, что последствия вмешательств в РФ будут трагичнее, чем когда-либо.

"Мы помним судьбу тех, кто когда-то направлял свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для интервентов будут гораздо трагичнее. Они (западные страны. — Прим. Life.ru) должны понимать, что у нас есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И то, чем они пугают весь мир, что всё это реально грозит конфликтом с использованием ядерного орудия. Они этого не понимают, что ли? Это люди, которые забыли, что такое война", — сказал российский лидер.