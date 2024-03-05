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5 марта, 15:47

Президент Венгрии подписал ратификацию заявки Швеции в НАТО

Новоизбранный после отставки Каталин Новак президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию заявки о присоединении Швеции к НАТО. Об этом сообщает офис главы государства.

Там отметили, что 26 февраля парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении. 188 депутатов проголосовали за. Против оказались лишь шесть человек.

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Напомним, в феврале этого года была одобрена заявка Швеции на вступление в альянс. В связи с этим президент РФ Владимир Путин в рамках своего Послания Федеральному собранию заявил, что Россия нарастит военные группировки на западном направлении страны, потому что военно-политический блок продолжает расширяться на восток.

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Александра Мышляева
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