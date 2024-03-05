Президент Венгрии подписал ратификацию заявки Швеции в НАТО

Новоизбранный после отставки Каталин Новак президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию заявки о присоединении Швеции к НАТО. Об этом сообщает офис главы государства.

Там отметили, что 26 февраля парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении. 188 депутатов проголосовали за. Против оказались лишь шесть человек.