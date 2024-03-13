Миру предрекли глобальный финансовый кризис в случае конфискации российских активов
Reuters: Ответ России на изъятие активов может привести к банкротству Euroclear
Ответ России на изъятие Еврокомиссией замороженных активов Центробанка может привести к банкротству бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчётно-клиринговых систем. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейского чиновника.
Значительную часть конфискованных средств ЕС использовать не сможет, так как они должны будут остаться у Euroclear для обеспечения "буфера" против ожидаемых контрмер Москвы. Ожидаются иски от ЦБ РФ, а также изъятие 33 миллиардов евро депозитария в российской юрисдикции. Кроме того, собеседник агентства призвал ЕС готовиться к искам западных банков, которые потеряли свои активы.
Всё это может опустошить Euroclear, и тогда бельгийскому регулятору придётся отозвать лицензию. За этим может последовать глобальный финансовый кризис.
Ранее Life.ru писал, что МИД РФ заявил демарш послу Швейцарии из-за решения по российским госактивам. До этого верхняя палата парламента страны поддержала передачу Киеву замороженных российских активов на сумму 8,5 миллиарда долларов. Деньги договорились потратить на восстановление Украины.
Freepik / wirestock