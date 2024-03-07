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7 марта, 19:01

Сенат Швейцарии призвал использовать активы РФ для восстановления Украины

Верхняя палата Парламента Швейцарии поддержала передачу Киеву замороженных российских активов на сумму 8,5 миллиарда долларов. В заявлении на сайте Парламента говорится, что эти деньги должны быть потрачены на восстановление Украины.

По мнению Парламента, активы России и близких к ней организаций, заблокированные в рамках санкций, должны быть переданы Украине в качестве репараций.

"Совет кантонов (малая палата Парламента. — Прим. Life.ru) принял в четверг 21 голосом против 19 при трёх воздержавшихся серию аналогичных предложений Национального совета (большая палата Парламента. — Прим. Life.ru)", — сказано в тексте документа.

Глава МИД Швейцарии заявил, что сенаторы призывают правительство начать разрабатывать правовые основы для проведения такой операции на международном уровне. Пресс-служба Сената добавила, что правительство одобряет эту инициативу.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, каким будет ответ России на изъятие её заблокированных активов. Как пояснил политолог, РФ проведёт компенсационную конфискацию средств иностранных предприятий и корпораций в случае, если Западом будет нарушен принцип неприкосновенности частной собственности.

Обложка ©

Unsplash / Marco Pregnolato

Владимир Озеров
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