Макрон: Франция не поддержит незаконные решения по российским активам
Франция не поддержит решения по конфискации российских активов, если они будут нарушать международные права, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с главой Чехии Петром Павелом.
"Мы не поддерживаем меры, которые не соответствуют международному праву. И мы против того, чтобы начинать дебаты, которые, я считаю, ослабят Европу, где находятся многие из этих активов", — сказал французский лидер.
А ранее во Франции подчеркнули, что Евросоюз не имеет законных оснований для конфискации замороженных российских активов. Изъятие средств будет означать нарушение норм международного права. Там отметили, что данный вопрос подрывает единство в ЕС, а изъятие активов обернётся губительными для Запада последствиями.
ТАСС / Tschaen Eric / Pool / ABACA