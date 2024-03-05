Макрон: Франция не поддержит незаконные решения по российским активам

Франция не поддержит решения по конфискации российских активов, если они будут нарушать международные права, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с главой Чехии Петром Павелом.

"Мы не поддерживаем меры, которые не соответствуют международному праву. И мы против того, чтобы начинать дебаты, которые, я считаю, ослабят Европу, где находятся многие из этих активов", — сказал французский лидер.