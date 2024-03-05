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5 марта, 15:06

Макрон: Франция не поддержит незаконные решения по российским активам

Франция не поддержит решения по конфискации российских активов, если они будут нарушать международные права, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с главой Чехии Петром Павелом.

"Мы не поддерживаем меры, которые не соответствуют международному праву. И мы против того, чтобы начинать дебаты, которые, я считаю, ослабят Европу, где находятся многие из этих активов", — сказал французский лидер.

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А ранее во Франции подчеркнули, что Евросоюз не имеет законных оснований для конфискации замороженных российских активов. Изъятие средств будет означать нарушение норм международного права. Там отметили, что данный вопрос подрывает единство в ЕС, а изъятие активов обернётся губительными для Запада последствиями.

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ТАСС / Tschaen Eric / Pool / ABACA

Александра Мышляева
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