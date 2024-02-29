Глава Минфина Франции предостерёг G20 от опасного шага из-за "губительного" ответа России

Министр экономики и финансов Франции Брюно Лё Мэр указал на отсутствие у Евросоюза юридических оснований для конфискации замороженных российских активов и передачи их Украине. Об этом он рассказал на полях прошедшего в Бразилии саммита глав экономических ведомств стран G20.

"У нас нет законных оснований для ареста российских активов, и мы никогда не должны действовать в обход международного права и принципа верховенства закона", — подчеркнул французский министр.

Он предостерегает от конфискации государственной собственности без сильной правовой базы и призывает Запад не создавать подобным образом раскол среди стран G20. Лё Мэр полагает, что данный вопрос подрывает единство в ЕС, и отмечает, что изъятие российских активов обернётся губительными для Запада последствиями.