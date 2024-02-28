В Минфине РФ сообщили о запуске механизма обмена замороженных активов
Замглавы Минфина Моисеев: Обмен активов инвесторов продлится полгода
Механизм обмена заблокированными российскими активами заработает в течение нескольких недель. Его действие продлится полгода, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах XIII Всероссийского форума по корпоративному управлению.
"Этот механизм рассматривался подкомиссией, в целом подходы были одобрены. Предполагается, что обмен активами будет производиться в течение полугода", — сказал он.
Предполагается, что российские инвесторы получат не менее рыночной стоимости активов на момент начала обмена. При этом, говоря о замещении активов, заместитель министра уточнил, что в обмене примут участие лишь замороженные средства в Национальном расчётном депозитарии (НРД), который входит в группу "Московская биржа".
Как уже рассказывал Life.ru, в ноябре 2023 года российский лидер Владимир Путин подписал указ о возможности обмена замороженными активами. Согласно ему, заблокированные в нашей стране средства иностранцев можно будет обменять на замороженные активы россиян. Планировалось запустить обмен в пределах 100 тысяч рублей, причём на первом этапе счета на сумму порядка 100 миллиардов рублей, которые принадлежат розничным инвесторам, заблокируют. Уточнялось, что обменом займутся брокеры и другие участники фондового рынка. А на днях стало известно, что Министерство финансов РФ подготовило порядок обмена замороженными активами для граждан в 2024 году.
Shutterstock