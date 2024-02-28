В Минфине РФ сообщили о запуске механизма обмена замороженных активов

"Этот механизм рассматривался подкомиссией, в целом подходы были одобрены. Предполагается, что обмен активами будет производиться в течение полугода", — сказал он.

Предполагается, что российские инвесторы получат не менее рыночной стоимости активов на момент начала обмена. При этом, говоря о замещении активов, заместитель министра уточнил, что в обмене примут участие лишь замороженные средства в Национальном расчётном депозитарии (НРД), который входит в группу "Московская биржа".