"Тема развивается": В России обмен замороженными активами хотят запустить уже в этом году

Министерство финансов РФ разработало правила обмена замороженными активами для российских граждан. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

"Тема развивается, в этом году её решим. Подготовили проекты порядка обмена этих активов, примем решение в ближайшее время", — подчеркнул министр в беседе с РИА "Новости".

По словам Силуанова, в рамках процедуры иностранные граждане получат возможность купить у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счёт средств на счетах типа С. Этот механизм планируется запустить в 2024 году, уточнил глава Минфина. По оценкам министра, свои вложения смогут вернуть около 2,5 миллиона россиян из 3,6 миллиона, имеющих замороженные активы.

Сделки будут заключаться на торгах, указал Силуанов. Условия их проведения установит правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.