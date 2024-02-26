"Тема развивается": В России обмен замороженными активами хотят запустить уже в этом году
Минфин подготовил порядок обмена замороженными активами для граждан в 2024 году
Министерство финансов РФ разработало правила обмена замороженными активами для российских граждан. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.
"Тема развивается, в этом году её решим. Подготовили проекты порядка обмена этих активов, примем решение в ближайшее время", — подчеркнул министр в беседе с РИА "Новости".
По словам Силуанова, в рамках процедуры иностранные граждане получат возможность купить у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счёт средств на счетах типа С. Этот механизм планируется запустить в 2024 году, уточнил глава Минфина. По оценкам министра, свои вложения смогут вернуть около 2,5 миллиона россиян из 3,6 миллиона, имеющих замороженные активы.
Сделки будут заключаться на торгах, указал Силуанов. Условия их проведения установит правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.
Напомним, в ноябре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возможности "обмена" замороженными активами. Часть заблокированных в нашей стране активов иностранных инвесторов можно будет обменять на замороженные активы российских граждан. Процесс обмена запустят в пределах 100 тысяч рублей. Причём на первом этапе планируется разблокировать счета на сумму порядка 100 миллиардов рублей, которые принадлежат розничным инвесторам. Уточнялось, что государство не будет участвовать в организации обмена, этим займутся брокеры и другие участники фондового рынка.
Shutterstock