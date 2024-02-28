В Белом доме объяснили, что мешает Байдену изъять замороженные российские активы

Действующему президенту Соединённых Штатов Джо Байдену нужны новые законные полномочия от Конгресса США, чтобы изъять замороженные российские активы. Об этом в рамках регулярного брифинга заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Мы всё ещё нуждаемся в дополнительных законодательных полномочиях от Конгресса, чтобы президент мог действовать в этом вопросе", — заявил чиновник в ответ на вопрос журналистов о возможности Вашингтона использовать замороженные на Западе российские средства.

Помимо того, Кирби подчеркнул, что немаловажным было бы привлечь к этому процессу союзников США, которые также участвовали в заморозке активов. По его словам, в настоящее время, чтобы убедиться в том, что американские партнёры поддерживают подобные решения в этом вопросе, представители Соединённых Штатов проводят с ними соответствующие консультации.