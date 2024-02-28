В Белом доме объяснили, что мешает Байдену изъять замороженные российские активы
Кирби заявил, что Байдену нужны новые законные полномочия для изъятия активов РФ
Действующему президенту Соединённых Штатов Джо Байдену нужны новые законные полномочия от Конгресса США, чтобы изъять замороженные российские активы. Об этом в рамках регулярного брифинга заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Мы всё ещё нуждаемся в дополнительных законодательных полномочиях от Конгресса, чтобы президент мог действовать в этом вопросе", — заявил чиновник в ответ на вопрос журналистов о возможности Вашингтона использовать замороженные на Западе российские средства.
Помимо того, Кирби подчеркнул, что немаловажным было бы привлечь к этому процессу союзников США, которые также участвовали в заморозке активов. По его словам, в настоящее время, чтобы убедиться в том, что американские партнёры поддерживают подобные решения в этом вопросе, представители Соединённых Штатов проводят с ними соответствующие консультации.
Ранее Life.ru писал, что на эту тему высказался глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов. По словам министра, Москва следит за решением западных стран в отношении замороженных российских активов. Он подчеркнул, что любые действия с этими средствами получат симметричный ответ.
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