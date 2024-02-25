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25 февраля, 08:14

Сунак призвал Запад быть смелее в конфискации замороженных российских активов

Западу нужно быть смелее в вопросе конфискации замороженных российских активов, считает премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом пишет The Sunday Times.

"Мы должны быть смелее в нанесении ударов по российской военной экономике... И мы должны быть смелее в конфискации сотен миллиардов замороженных российских активов", — заявил глава британского правительства.

Сунак отметил, что Украина по-прежнему нуждается в оружии дальнего действия, беспилотниках, боеприпасах и другой помощи. К слову, вопрос конфискации российских активов обсуждался в январе на встрече министра инвестиций Великобритании Доминика Джонсона и замглавы Минфина США Уолли Адейемо. В беседе было подчёркнуто, что такие меры должны применяться в соответствии с международным правом.

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Ранее агентство Bloomberg писало, что международные банки призвали Великобританию разработать соответствующую законодательную базу перед конфискацией российских активов. По мнению представителей индустрии, в противном случае изъятие средств может, в частности, "стать потрясением для мировой финансовой системы".

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Flickr / Number 10

Матвей Константинов
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