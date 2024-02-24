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24 февраля, 00:36

В США признались, что прибрать к рукам российские активы непросто

Белый дом: США столкнулись со сложностями в попытке конфисковать активы РФ

Вашингтон столкнулся с некоторыми затруднениями, пытаясь конфисковать замороженные российские активы. Об этом на регулярном брифинге заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я не могу объявить что-либо новое, но это отчасти затруднительно, поскольку они (активы. — Прим. Life.ru) хранятся на международных площадках. <...> Это немного затруднительно, это не так просто, как может показаться", — ответила она на вопрос о планах администрации США относительно этой ситуации.

Пресс-секретарь объяснила, что, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, Соединённые Штаты и их союзники быстро заморозили около 300 миллиардов долларов. Но большинство средств хранится в других странах, а за них она говорить не может. При этом Жан-Пьер пообещала, что активное обсуждение этого вопроса с партнёрами, в том числе из "Группы семи", а также с членами Конгресса продолжится.

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Напомним, ЕС поддержал решение об использовании доходов от замороженных активов РФ. О своём желании получить эти средства не раз заявлял и Владимир Зеленский. При этом в Совфеде стремление Запада завладеть российскими активами назвали бандитизмом, а МВФ предостерёг Запад от поспешной конфискации активов РФ из-за возможных рисков.

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Лариса Сафронова
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