В США признались, что прибрать к рукам российские активы непросто

"Я не могу объявить что-либо новое, но это отчасти затруднительно, поскольку они (активы. — Прим. Life.ru) хранятся на международных площадках. <...> Это немного затруднительно, это не так просто, как может показаться", — ответила она на вопрос о планах администрации США относительно этой ситуации.

Пресс-секретарь объяснила, что, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, Соединённые Штаты и их союзники быстро заморозили около 300 миллиардов долларов. Но большинство средств хранится в других странах, а за них она говорить не может. При этом Жан-Пьер пообещала, что активное обсуждение этого вопроса с партнёрами, в том числе из "Группы семи", а также с членами Конгресса продолжится.