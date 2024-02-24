Британии поставили условие для конфискации российских активов
Bloomberg: Банки призвали Британию утвердить правовые нормы до изъятия активов РФ
Международные банки призвали правительство Великобритании разработать правовые принципы, прежде чем конфисковывать замороженные активы России и применять их для помощи Украине, пишет Bloomberg.
"Банки призывают Великобританию ужесточить законы об аресте российских активов", — говорится в материале.
Представители финансовой индустрии подчеркнули, что конфискация должна проходить в соответствии с законом и согласовываться между другими странами. Некоторые британские банкиры и юристы предупредили, что изъятие активов может навредить репутации Лондона как финансового центра, а также "стать потрясением для мировой финансовой системы".
Напомним, в начале этого года ЕС поддержал решение об использовании доходов от замороженных активов РФ на восстановление Украины. О своём желании получить эти деньги не раз заявлял и Владимир Зеленский. В Совфеде такое стремление к чужим деньгам назвали бандитизмом, а МВФ предостерёг Запад от поспешной конфискации активов России из-за возможных рисков.
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