Британии поставили условие для конфискации российских активов

Международные банки призвали правительство Великобритании разработать правовые принципы, прежде чем конфисковывать замороженные активы России и применять их для помощи Украине, пишет Bloomberg.

Представители финансовой индустрии подчеркнули, что конфискация должна проходить в соответствии с законом и согласовываться между другими странами. Некоторые британские банкиры и юристы предупредили, что изъятие активов может навредить репутации Лондона как финансового центра, а также "стать потрясением для мировой финансовой системы".