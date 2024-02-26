Силуанов предупредил Запад о симметричном ответе на любые действия с активами РФ

Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что Москва будет делать при изъятии замороженных за рубежом российских активов. Как министр финансов заявил в интервью РИА "Новости", в таком случае Запад ждёт симметричный ответ от России.

"Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", — заявил собеседник информагентства.