Силуанов предупредил Запад о симметричном ответе на любые действия с активами РФ
Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что Москва будет делать при изъятии замороженных за рубежом российских активов. Как министр финансов заявил в интервью РИА "Новости", в таком случае Запад ждёт симметричный ответ от России.
"Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", — заявил собеседник информагентства.
Напомним, ранее с похожим заявлением выступили в МИД РФ. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, ответ России на изъятие её заблокированных активов будет крайне жёстким. Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет продолжать защищать свою собственность, а тех, кто попытается на неё посягнуть, ждут юридические последствия. Это произошло после того, как в начале текущего года представители министерств внутренних дел стран Евросоюза договорились о введении налогообложения доходов от замороженных за рубежом российских золотовалютных резервов.
t.me / Минфин России