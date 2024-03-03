Мелони заявила о юридических сложностях при использовании активов России

Существует ряд экономических и юридических сложностей в использовании суверенных активов России для украинских нужд. Об этом рассказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время пресс-подхода в Торонто, где у неё состоялась встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"С одной стороны, ясно, что использование суверенных российских фондов стало бы способом гарантии восстановления Украины <...> это было бы справедливо с философской точки зрения. С юридической и экономической точек зрения, это представляет некоторые сложности", — подчеркнула Мелони.

Мелони заявила, что предложение ЕС об использовании процентов замороженных активов РФ — хорошее, а также поддержала его вынесение на обсуждение в рамках G7. По её словам, использовать замороженные активы можно "под гарантии кредитов".