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3 марта, 04:12

Мелони заявила о юридических сложностях при использовании активов России

Премьер Италии Мелони: Использовать активы РФ для Украины можно, но аккуратно

Существует ряд экономических и юридических сложностей в использовании суверенных активов России для украинских нужд. Об этом рассказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время пресс-подхода в Торонто, где у неё состоялась встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"С одной стороны, ясно, что использование суверенных российских фондов стало бы способом гарантии восстановления Украины <...> это было бы справедливо с философской точки зрения. С юридической и экономической точек зрения, это представляет некоторые сложности", — подчеркнула Мелони.

Мелони заявила, что предложение ЕС об использовании процентов замороженных активов РФ — хорошее, а также поддержала его вынесение на обсуждение в рамках G7. По её словам, использовать замороженные активы можно "под гарантии кредитов".

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Отнять и поделить: Чем ответит Россия в случае грабежа ЕС активов РФ

Ранее ЕС объявил о введении очередного пакета санкций против России. В список попали страны, которые помогают РФ обходить торговые ограничения. В перечень также включили 27 российских организаций, которые помогают военно-промышленной отрасли России. При этом в Европарламенте после очередного пакета заявили, что следующие санкции уже не на что накладывать.

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Анатолий Симоненко
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