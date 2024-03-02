Отнять и поделить: Чем ответит Россия в случае грабежа ЕС активов РФ Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, что потеряют страны ЕС, если решатся на конфискацию наших активов. 1 марта, 21:30 Что грозит Западу после конфискации российских активов. Обложка © Shutterstock

Некоторые чрезмерно эмоциональные граждане усиленно убиваются: "Ой, бабоньки, что будет — Евросоюз опять грозится украсть российские активы! Как теперь жить?" Как-как — попкорн кушать, экспертов слушать.

Множество раз уже говорилось: в случае незаконного отъёма российских активов будут приняты встречные меры по компенсации этого. Первый раз такой сценарий рассматривался ровно десять лет назад, после введения антироссийских санкций "за Крым". Уже тогда был предложен соответствующий законопроект, прозванный журналистами "законом Ротенберга" (хотя братья Ротенберги к его авторству никакого отношения не имели), предусматривающий компенсационную конфискацию активов западных компаний и корпораций в случае нарушения принципа неприкосновенности частной собственности со стороны Коллективного Запада.

И тогда проводились соответствующие подсчёты, согласно которым российских активов на Западе было чуть более 400 миллиардов долларов, а западных активов в России — примерно на 720 миллиардов долларов. То есть в случае начала конфискации по принципу "всё на всё" Россия в итоге выигрывала свыше 300 миллиардов долларов.

Тогда процесс так далеко не зашёл, а теперь оказывается, что в эти игры можно играть вдвоём, причём даже без всякого "закона Ротенберга".

Например, после того как финский МИД заявил о заморозке российских активов на 200 миллионов (не миллиардов) долларов, Владимир Путин подписал указ о временной передаче в управление Росимущества 98% акций генерирующей компании "Фортум". Консервативная оценка объёма инвестиций Fortum в российскую экономику — свыше четырёх миллиардов евро.

После этого финны с криками "а нас за що?" побежали жаловаться в арбитраж. Могут ещё и писать письма депутатам, желательно с формулировкой "финское правительство — наркоманы" (что подтверждено фактами).

На самом деле таких случаев достаточно много, в том числе связанных с признанием незаконной приватизации в девяностых годах ряда промышленных предприятий, принадлежавших иностранным компаниям. В нашем правительстве и органах власти работают грамотные профессионалы, адекватно реагирующие на неадекватное поведение западных политиков. Просто они (в отличие от еврочиновников) делают свою работу без излишнего шума и самопиара.

Опять же, многие СМИ на такие случаи или вовсе не обращают внимания, или трактуют их без привязки к геополитическим реалиям. Не просчитывая причинно-следственные связи.

Между тем ещё не известно, украдут еврочиновники российские активы или убоятся (там "и хочется, и колется, и УК не велит"), а процесс возвращения незаконно приватизированного в мозолистые народные руки в России уже идёт полным ходом.

Что само по себе вызывает приятные истерики у отдельных западных экспертов и пропагандистов, следящих за процессом. И радость — у меня, следящего за этими истериками.

А если британские власти конфискуют имущество беглых российских олигархов, наворовавших в России и спрятавшихся в Лондоне, то наш народ только похихикает с этого. Ибо Ходорковского*, Чичваркина*, Абрамовича и Лебедева (и всех остальных) не жалко. Их предупреждали, что замучаются пыль глотать? Предупреждали. Не послушались? Так и получилось.

* Признан иностранным агентом.

Авторы Александр Роджерс