"Наглость — второе счастье": Какие территории России хотят отнять американцы Как и 100 лет назад, американцы до сих пор не оставляют надежд прибрать к рукам стратегически важные или богатейшие земли России, обещая взамен лишь "не спаивать местное население". Какие регионы РФ США мечтают освоить? 18 февраля, 21:43 Арктика. Обложка © Shutterstock

Претензии США на российские земли начались не вчера. Им уже больше 200 лет, и охарактеризовать их можно словами "наглость — второе счастье". Заявившись в северные воды Тихого океана только в конце XVIII века, англосаксы стали делать вид, что русских здесь нет и они первые открыли всё, что можно. Например, некий моряк Мире, который в 1786 году заблудился в море и его случайно вынесло в пролив между островом Кадьяк и материком, встретил здесь русских поселенцев. Они накормили беднягу и помогли уйти в знакомые воды. Вернувшись, Мире как ни в чём не бывало рассказал, что никого не встречал, зато открыл новый пролив.

Американский историк начала XX века Фрэнк Голдер в статье "Русская экспансия в Тихом океане" вообще старался убедить читателей, что русских на берегах Тихого океана не было, а если и были, то экспедиции носили частный характер, поэтому русские вообще не имеют прав на географические открытия.

Берингово море и арктический шельф

Впервые претензии на Берингово море были высказаны США в 1868 году. Американцы предложили русскому царю заключить Конвенцию о промыслах и торговле на северном побережье Тихого океана. Документ носил оскорбительный характер: такое предлагают вассалу, но не равному. По конвенции американцы получали право беспрепятственно грабить природные ресурсы на западном берегу океана, включая Чукотку, берег Охотского моря и устье Амура.

России же предлагалось всячески их в этом поддерживать и помогать появлению американских факторий севернее шестидесятого градуса широты. В ответ американцы обещали "не спаивать местное население". Конвенция должна была действовать 20 лет, но, что там было бы через 20 лет, страшно даже представить. Немудрено, что император Александр II отказался от такого щедрого предложения.

Северный Ледовитый океан. Фото © Shutterstock

Но США не угомонились и спустя два года предложили всем государствам считать Берингово море к востоку от 167° долготы "закрытым морем США". А это не просто весь Тихий океан от Чукотки до Аляски, но и всё побережье Чукотки, начиная от Олюторского залива, включая огромный Анадырский залив, и заканчивая Певеком на берегу Чукотского моря!

Если вы думаете, что спустя века США забыли эту идею, вы ошибаетесь. В 1977 году вопрос снова всплыл, и тогда СССР взамен на квоты на вылов рыбы уступил США внушительный участок акватории Берингова пролива. США съели и не подавились, а советским рыболовам в отлове рыбы в водах Аляски вскоре было отказано на основании того, что СССР — страна-агрессор, которая посмела отстаивать свои интересы в Афганистане.

Ещё одно предательство национальных интересов совершилось в 1990 году, когда министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе одним росчерком пера отдал США 23 700 квадратных километров акватории Берингова моря, 7700 квадратных километров исключительной экономической зоны СССР и 46 300 квадратных километров нефтеносного шельфа. Эти территории никогда не были американскими. В некоторых местах зона территориальных вод со стороны СССР была уменьшена до 150 миль (по международным законам 200 миль от побережья любого государства считаются его территорией).

В 2023 году Америка предъявила новые претензии на огромные территории арктического шельфа. Часть территорий находится севернее Аляски, а часть снова затрагивает Берингово море и приближает границы наших "партнёров" к российским. Всего американцы хотели бы присоединить больше миллиона квадратных километров (386 100 квадратных миль). Задачи очевидны: это добыча ресурсов, контроль над Северным морским путём и геополитика — "замыкание" России в кольцо враждебных государств.

Остров Врангеля — плацдарм для экспансии

Особые претензии американцы предъявляют на остров Врангеля. Особенно после того, как Россия там стала проводить военные учения и на острове появилась военная база. Остров и в самом деле мог бы стать прекрасным плацдармом для американцев для наступления на Россию. Только руки коротки.

4 ноября 2022 года в издании The Wall Street Journal появилась статья "эксперта" Томаса Данса, который заявил, что русские "оккупировали остров в 1924 году", высадив там десант с канонерки "Красный Октябрь". А на самом деле остров, конечно же, принадлежит Америке и американцам, которые якобы его и открыли. Москве он принадлежать не может, уверяет своих читателей Данс, на том основании, что остров лежит в восьми часовых поясах от Москвы.

Государственный природный заповедник "Остров Врангеля". Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

При этом его почему-то не смущает тот факт, что Британия владеет Фолклендами, которые находятся в 12 500 километрах от неё, почти у побережья Антарктиды. А Франция владеет Гвианой, которая вообще на другом континенте. Но "это другое", мы же понимаем. А от острова Врангеля до берега России 147 километров. До побережья США — 450. Первым на остров ступил немецкий китобой Эдуард Дальман, но первым на карту остров нанёс русский первопроходец Иван Львов. Было это в 1707 году.

Для сведения: русские высадились на этот остров не в 1924 году, а в 1911 году. Они прибыли на ледоколе "Вайгач" и подняли флаг Российской империи. Но если честно, то надо сказать, что до экипажа "Вайгача" на остров высаживался американец Кельвин Купер, который в 1881 году на паровой шхуне "Томас Корвин" подошёл к острову и даже поднял на нём американский флаг. Он, возможно, по необразованности не знал, что по договору 1867 года между США и Россией граница между странами была определена по меридиану, пересекающему посередине расстояние от российского острова Ратманова до американского острова Крузенштерна. Даже если учитывать все искажения карт, остров Врангеля находится значительно западнее.

Остров Врангеля не единственный остров, на который претендуют американцы. Есть ещё остров Геральд, который находится восточнее Врангеля на 58 километров. Кусок камня и лакомый кусок для американских "ястребов".

Чукотка для контроля над Беринговым проливом

Собственно, острова Врангеля и Геральд — это уже территория Чукотки. Но это далеко не все претензии. И, как говорится, если дело дойдёт до возможности что-либо оттяпать у нас, США стесняться не будут.

Попытки США отнять у России Чукотку были предприняты ещё в 1900 году. Некий французский инженер Лоик де Лобель носился с идеей построить железную дорогу от Канска до Аляски. Идеалист? Чудак? Не тут-то было! За инженером стояла целая группа крупных американских предпринимателей, которая была объединена в синдикат по строительству Транс-Аляско-Сибирской дороги. Его главными владельцами были бизнесмены Генри Гарриман и Хилл.

Чукотский автономный округ. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Дорога должна была пройти через Якутск, достичь побережья Чукотки и через острова Ратманова и Крузенштерна дойти до берегов Аляски. Проект не стоил бы России ни копейки. Взамен предприниматели просили всего-навсего в собственность землю под железной дорогой и на восемь миль в сторону, а также добивались права скупать земли для всевозможных ответвлений и под основание поселений. То есть под видом строительства замышлялась колонизация Восточной Сибири и Чукотки. На рекламу проекта были потрачены огромные деньги: в российских и американских газетах появилось больше двух с половиной тысяч статей в поддержку концессии. К счастью, волокита и бюрократия сослужили русским хорошую службу. Проект лёг под сукно.

В конце XX века Чукотка снова оказалась под пристальным вниманием американских дипломатов. США стали настаивать на создании на Чукотке национального парка, причём курировать его должен был американец. Под парк хотели отвести 14,5 миллиона гектаров советской территории и всего лишь три с половиной миллиона гектаров на территории Аляски.

По проекту в парке запрещалась любая хозяйственная деятельность со стороны СССР, в то время как деятельность американских кураторов была разрешена. При этом в парк почему-то входили самые перспективные в этом плане районы, в которых находились запасы урана, молибдена и золота. Территория парка находилась по обе стороны от Берингова пролива. То есть в случае подписания договора Михаилом Горбачёвым американцы могли получить пролив под свой полный контроль! На Северном морском пути можно было бы ставить крест. К счастью, американский вариант создания парка отклонили. Теперь у России есть собственный парк "Берингия" и Севморпуть.

"Общая" Сибирь

Американские публицисты и либеральные пропагандисты носом землю роют, чтобы доказать, что их политики Мадлен Олбрайт и Кондолиза Райс никогда не произносили на публике слова о том, что Сибирь слишком большая и слишком богатая, чтобы принадлежать одной лишь России, и что её следует отдать под юрисдикцию других стран. Зато об этом на пресс-конференции в 2014 году упомянул Владимир Путин. Он сказал, что западные лидеры слишком часто говорят, что "несправедливо, что вся Сибирь и все её ресурсы принадлежат России". В пользу этого же говорят и карты, нарисованные западными кураторами, которые распространялись среди студентов сибирских вузов в конце 1990-х годов, когда Россия действительно имела все шансы распасться. Там Россия нарисована распавшейся на отдельные государства.

Красноярский край. Участок Транссибирской магистрали на Восточно-Сибирской железной дороге. Фото © ТАСС / Александр Манзюк

Идею сделать Сибирь "общей" обсасывают и многочисленные западные учёные, оценивающие её богатства. Например, старший научный сотрудник Центра внешней политики США Фиона Хилл и её соавтор Клифорд Гэдди в работе "Сибирское проклятие: ограничивает ли география России её шансы на рыночные реформы?" долго смакуют, как было бы хорошо согнать население России в города европейской части страны, а Сибирь "использовать разумно". Владимир Путин, по их мнению, должен в этом случае руководствоваться не интересами страны, а интересами всего мира. И, конечно, мир должен помочь России, так как, "в то время как многие россияне будут рады возможности переехать, для других сокращение размеров Сибири будет болезненным".

Эксперты плачут крокодиловыми слезами над "огромными расстояниями между городами и отсутствием самодостаточности у мегаполисов". Они с удовольствием бы лишили огромные территории России населения, а вместо многочисленных войск, способных дать отпор, разместили бы "суперсовременные датчики". Безопасность Сибири, по их мнению, должны гарантировать США. Конечно, кому ещё это доверить?!

Авторы Майя Новик