Что говорят восточные астрологи о судьбе России в 2024 году 2024-й очень важен в судьбе России и её руководства. На этот раз астрологи и ясновидцы из Индии и Турции рассказывают, что в этом году все изменится, а также что произойдёт на Украине и какие потрясения придётся преодолеть всему миру. 9 февраля, 21:41 Что говорят восточные астрологи о судьбе России в 2024 году. Обложка © Shutterstock

Звездочёт Верма Анурадха: конфликт с США

Определяющая по звёздам судьбы народов предсказательница из Индии Верма Анурадха считает, что в 2024 году власть в России останется прежней, но страну ждут изменения. Ещё до апреля станет ясно, что экономика России выстояла под санкциями, — она начнёт расти невероятными темпами. Расцвет произойдёт буквально во всех отраслях — от промышленности до образования. Осенью, в октябре или в ноябре, конфликт на Украине завершится, причём мира попросит украинская сторона. Анурадха склоняется к тому, что конфликт будет заморожен.

При этом отношения США и России никак не изменятся: Америка ещё долгие годы будет считать нашу страну главным врагом, но при этом будет делать вид, что хочет сотрудничать. Звездочёт считает, что начиная с этого года Европа начнёт выходить из-под гегемонии Штатов. А самим США вот-вот придётся решать проблемы масштабного характера, которые буквально нависли над североамериканским континентом. Там произойдёт какая-то колоссальная катастрофа, которая разделит судьбы многих стран на до и после.

Россию эти события не затронут. Она вступит в эпоху развития и процветания. Впрочем, Анурадха считает, что в 2024 году стране могут угрожать пожары и сильные землетрясения. Ураганы могут случиться в Архангельске и Сыктывкаре.

Анурадха считает, что в 2024 году стране могут угрожать пожары и сильные землетрясения. Фото © ТАСС / Максим Слуцкий

Предсказатель Ананд Абигья: политические испытания

Ураганы, землетрясения и падения метеоритов предсказывает миру другой индийский провидец — Ананд Абигья. Единственное, что обойдёт планету стороной, — это пандемия "болезни X", к которой уже стала готовиться ВОЗ. Но основной проблемой индиец считает невиданную засуху, которая опрокинет экономику многих стран: начнётся голод. Если Анурадха предсказывает серьёзные проблемы странам Африки, то Абигья считает, что голод начнётся в первую очередь в Европе.

На Украине произойдёт масштабная экологическая катастрофа, и помочь ЕС стране не сможет. В 2024 году Украина не сможет продолжить войну; её ждёт разделение на части и волнения внутри страны. России провидец предсказывает пробуждение и реформы. Якобы семя, уже посаженное в землю, вырастет и начнёт приносить плоды.

Враги, как внешние так и внутренние, сделают всё, чтобы дискредитировать результаты выборов. К этому просто нужно быть готовыми. Фото © Shutterstock

Враги, как внешние так и внутренние, сделают всё, чтобы дискредитировать результаты выборов. К этому просто нужно быть готовыми. Политические риски могут затянуться вплоть до 2025 года, когда на земном шаре наконец-то наступит долгожданный, но очень короткий период затишья. Войны прекратятся ненадолго — лишь до 2029 года.

Ведунья из Казахстана Вера Линон: сила России

Казахская предсказательница Вера Линон считает, что в 2024 году смены власти в России не будет. Страну ждёт стабильность. Она продолжит наращивать военную мощь и, возможно, даже приступит к проведению новых ядерных испытаний. Лион верит, что в стране будет изобретено принципиально новое оружие невиданной мощи. Она предсказывает нестабильность на политическом поле страны и возможность попытки ещё одного военного мятежа. Однако корабль по имени "Россия" всё преодолеет и останется на плаву, сумев дать достойный ответ на внешние и внутренние вызовы.

Священник-брахман Гуруккал: укрепление рубля и новые друзья

Индийский брахман Гуруккал Шива считает, что в 2024 году Российскую Федерацию ждёт успех. Правда, окончание СВО он предсказывает только через четыре года. Однако он тоже уверен, что часть бывшей УССР отойдёт к России. 2024 год он считает "экватором" военного конфликта, после которого интенсивность военных действий пойдёт на спад, потому что в СВО на стороне русских вступят новые страны. Он даже называет конкретную дату перелома — 1 июня. После победы в СВО Россия станет одним из самых сильных государств на планете.

В 2024 году индийский священник пророчит России укрепление рубля, кардинальные изменения в обществе и обустройстве страны. К концу года Россия может стать совсем другим государством. Возможно, в ней произойдут долгожданные социальные и общественные преобразования, которые назрели с началом СВО.

Нового лидера стране Гуруккал не предсказывает, зато предсказывает положительные изменения в жизни россиян, возвращение сбежавших релокантов, приток денег и появление новых друзей России на политической арене. А третьей мировой не надо опасаться вплоть до 2050 года.

Гуруккал предсказывает положительные изменения в жизни россиян. Фото © Shutterstock

Maтемaтик Cидик

Хотя Сидик Афган создаёт свои предсказания, рассчитывая их математически, они повторяют пророчества провидцев. Учёный уже рассчитал, что Украина проиграет в СВО, однако в ближайшие годы военные действия на юго-западе России будут в стране не единственными. России и в других регионах придётся силой отвечать на вызовы Запада.

Математик считает, что к переговорам украинскую хунту подтолкнут некие события, которые случатся где-то в районе Чернигова. Территория России значительно увеличится, возможно полное освобождение всей территории Украины от киевского режима.

На выборах президента в России победит Владимир Путин. Смена власти может произойти позже, причем Владимир Путин сам подберёт себе достойного преемника. Преобразования в России будут происходить стремительно: страна снова вступит на социалистический путь развития, сумеет в 2024 году договориться с бывшими республиками. А в 2025 году на территории бывшего СССР возникнет новое образование, которое математик назвал "Новым Союзом".

Авторы Александр Лаврентьев