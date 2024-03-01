Почему после Послания Путина Запад сам себе поставил диагноз Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о реакции западных СМИ на обращение Владимира Путина к Федеральному собранию. 29 февраля, 21:40 Запад сам себе поставил диагноз после Послания президента Владимира Путина. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

29 февраля Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с более чем двухчасовой речью. Львиная её доля была посвящена тому, какие реформы ждут российскую экономику, социальную сферу, кадровую и элитарную политику. А внешнеполитической части вкупе с военной (то есть теме СВО) было уделено сравнительно немного времени в самом начале выступления.

Однако американские и европейские СМИ, конечно же, сосредоточились именно на этом небольшом сегменте. И прежде всего его ядерной составляющей.

"Западные политики опасались, что Путин в этом выступлении объявит войну", — пишет европейская Politico. Вместо этого он, по мнению западных СМИ, лишь пригрозил ею. "Путин утверждает, что если Запад будет глубже втягиваться в украинский конфликт, то он рискует получить ядерную войну", — указывает американская The New York Times. "Путин угрожает НАТО ядерным ответом, в случае если солдаты альянса будут отправлены на Украину", — вторит The Washington Post.

Издания признают, что эти слова были реакцией на недавнее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, которое, по мнению Fox News, "означает готовность НАТО разместить на Украине войска". Признают, что эти слова прозвучали во время российского наступления. "Речь прозвучала в деликатный с геополитической точки зрения момент. Спустя более двух лет после начала войны Россия взяла на себя инициативу на поле боя, военная помощь застопорилась в Конгрессе США, а правительства западных стран расходятся во мнениях по поводу того, как лучше всего поддержать Украину", — пишет The New York Times. Ну и нехотя договаривает, что Путин не только отвечал Макрону, но и предупреждал других западных лидеров, которые сейчас (на фоне российских наступлений) рассматривают возможность качественного и количественного увеличения помощи киевскому режиму.

29 февраля Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с более чем двухчасовой речью. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

"Путин и раньше намекал на возможность нанесения ядерного удара, но нынешнее заявление было чересчур резким", — пишет The Washington Post. По всей видимости, западные СМИ признают, что сейчас отнюдь не та ситуация, которая была в феврале 2022 года. Осознают, что Россия настроена гораздо более жёстко, в том числе и потому, что разочаровалась в возможности договориться с США по-хорошему. Осознают, но, конечно же, не признают.

Что же касается экономики, то те СМИ, которые об этом говорили, не писали ни о грандиозных расходах (всем рукопожатным людям же известно, что денег у Москвы нет), ни о курсе власти на укрепление социального характера государства (всем рукопожатным людям также известно, что в России жёсткая диктатура, а на Западе государство людей для людей). Поэтому экономика в статьях затрагивалась поверхностно.

"Продолжать бороться, прекратить пить, рожать детей — именно так Владимир Путин видит Россию на ближайшие шесть лет, — уверяет Politico. — Президент перечислял цифры, правительственные программы и социальные выплаты семьям, уклоняясь от любых проблем, которые могут возникнуть у россиян в период большой экономической и политической неопределённости". Хотя на самом деле, конечно, весь социально-экономический блок президента как раз решал проблемы с неопределённостью. С рабочими местами, с той же демографией (которая напрямую зависит от определённости будущего) и даже с ЕГЭ, который можно пересдать, и он тем самым перестанет быть приговором.

Писали о том, чего не было. "Ядерная война, НАТО — и ни одного упоминания Навального", — характеризует речь британская The Independent. Видимо, искренне считая, что президент России Владимир Путин будет уделять время одному заключённому, предавшему страну. Если бы президент и говорил о заключённых, то о тех, кто страну защищал и за это страдает, томится в американской тюрьме. Но президент (в отличие от интервью Такеру Карлсону) ничего не сказал — видимо, потому, что сейчас идут переговоры об обмене.

Наконец, по традиции западные СМИ уделили внимание аудитории, которая сидела в зале. Правда, сделали это очень поверхностно — написав по традиционной методичке из серии "никому не интересно, все спали".

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

"Его аудитория состояла из военных, российских парламентариев и избранных представителей общественности, таких как звёзды спорта, кинорежиссёры и патриотические волонтёры. Некоторые из присутствующих кивали и делали пометки во время выступления президента. Некоторые тупо смотрели в пространство, а другие смеялись и аплодировали по команде", — пишет The Washington Post. А ведь можно было бы проявить креатив и написать, что на выступлении Путина был человек со значком в цветах Украины — он мелькал на российских кадрах. И не имеет значения, что речь шла о депутате из Ханты-Мансийска и сине-зелёном значке его округа (который в бликах выглядел как сине-жёлтый), — хайп и скандал были бы обеспечены, а про фактчекинг в отношении России Запад давно не заморачивается.

Однако всё-таки небольшая сенсация была — и пришла она оттуда, откуда не ждали. От британских СМИ. "Самым ужасным моментом в выступлении Путина может быть не то, что он заблуждается, а то, что он может быть прав", — озаглавила британская The Telegraph свою статью. Издание имеет в виду "описание Путиным Запада как теряющего силу".

Любопытно, сколько времени пройдёт до того момента, пока украинские активисты не заставят британцев извиниться?

Авторы Геворг Мирзаян