Почему после Послания Путина Запад сам себе поставил диагноз

"Западные политики опасались, что Путин в этом выступлении объявит войну", — пишет европейская Politico. Вместо этого он, по мнению западных СМИ, лишь пригрозил ею. "Путин утверждает, что если Запад будет глубже втягиваться в украинский конфликт, то он рискует получить ядерную войну", — указывает американская The New York Times. "Путин угрожает НАТО ядерным ответом, в случае если солдаты альянса будут отправлены на Украину", — вторит The Washington Post.