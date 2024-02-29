"Вставай на лыжи": Путин анонсировал налоговый вычет при сдаче норм ГТО

Россияне, которые регулярно проходят диспансеризацию и успешно сдают нормы ГТО, с 2025 года будут иметь право на налоговый вычет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

"Будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто на регулярной основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдаёт нормы ГТО. Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку: "Бросай пить — вставай на лыжи!" — подчеркнул глава государства.