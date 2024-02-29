"Вставай на лыжи": Путин анонсировал налоговый вычет при сдаче норм ГТО
Путин объявил о введении налоговых вычетов при сдаче норм ГТО
Россияне, которые регулярно проходят диспансеризацию и успешно сдают нормы ГТО, с 2025 года будут иметь право на налоговый вычет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.
"Будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто на регулярной основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдаёт нормы ГТО. Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку: "Бросай пить — вставай на лыжи!" — подчеркнул глава государства.
Кстати, по данным на конец 2022 года, более 19,2 млн граждан уже являются участниками программы ГТО, более 11 млн человек приступили к выполнению нормативов, более 6,3 млн из них показали высокий уровень физической подготовленности, соответствующий золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия ГТО.
ТАСС / Елена Афонина