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29 февраля, 10:23

"Вставай на лыжи": Путин анонсировал налоговый вычет при сдаче норм ГТО

Путин объявил о введении налоговых вычетов при сдаче норм ГТО

Россияне, которые регулярно проходят диспансеризацию и успешно сдают нормы ГТО, с 2025 года будут иметь право на налоговый вычет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

"Будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто на регулярной основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдаёт нормы ГТО. Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку: "Бросай пить — вставай на лыжи!" — подчеркнул глава государства.

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Кстати, по данным на конец 2022 года, более 19,2 млн граждан уже являются участниками программы ГТО, более 11 млн человек приступили к выполнению нормативов, более 6,3 млн из них показали высокий уровень физической подготовленности, соответствующий золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия ГТО.

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ТАСС / Елена Афонина

Александра Вишнякова
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