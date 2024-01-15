Налоговый вычет в 2024 году: Россиянам объяснили, как его получить и что изменилось

В 2024 году в России упростили порядок получения налогового вычета, а сама доступная сумма увеличилась. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала адвокат Оксана Головичёва. По её словам, отныне, если Федеральная налоговая служба получила от банка сведения о расходах человека на строительство или приобретение недвижимости, ему не понадобится прикреплять к заявлению подтверждение покупки.

"Самое приятное, что изменилась сумма, которую мы можем получить к вычету. По социальным выплатам сегодня, за 2024 год, это будет 150 тысяч рублей, если раньше это было 120. И относительно получения вычетов за образование тоже сумма поднялась — с 50 тысяч за год до 110. Это основные изменения, которые порадуют наших граждан", — добавила собеседница телеканала.

Юрист напомнила, что ещё бывают социальные вычеты, которые можно накопить в течение года. Они касаются в том числе медицинского обслуживания или занятий спортом. Эти услуги могут быть использованы как лично, так и детьми или ближайшими родственниками.

Сам по себе вычет можно оформить очно через Федеральную налоговую службу, через сайт ФНС или портал "Госуслуги". Для этого гражданину необходимы документы, подтверждающие право на получение вычета.

"Если это касается недвижимости, то документы по ней, если вы получаете вычет, например, за занятия спортом, то соответствующий договор, квитанции и так далее", — заключила Головичёва.