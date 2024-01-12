В Госдуме озвучили размер зарплаты, при которой пенсия составит 50 тысяч рублей

Жители России теоретически могут получать пенсию в размере 50 тысяч рублей, если их зарплата составляет от 120 до 140 тысяч. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Мы должны исходить из того, что в соответствии с 102-й Конвенцией ООН, которая частично ратифицирована в Российской Федерации, замещение утраченного заработка должно составлять порядка 40 процентов от утерянной зарплаты. То есть мы понимаем, что, чтобы заработок был примерно 50 тысяч, зарплата должна быть не меньше 120 тысяч рублей", — рассказала Бессараб в беседе с "Лентой.ру".

По её словам, в настоящее время средняя заработная плата россиян не позволяет делать отчисления таким образом, чтобы они получали пенсию в 50 тысяч. Средняя пенсия по итогам этого года составит около 24 тысяч рублей. Парламентарий призвала граждан "правильно выбирать зарплату, работу, работать в белую", а также полностью выплачивать страховые взносы. Только в этом случае можно рассчитывать на достойные пенсионные выплаты.