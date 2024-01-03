Когда и на сколько повысят пенсии в 2024 году В 2024 году прибавку получат практически все категории пенсионеров. Её будут делать постепенно. Различается и размер индексации. В какие месяцы ожидается прибавка к пенсии и сколько она составит? 2 января, 21:41 Юристы рассказали, когда и на сколько повысят пенсии в 2024 году. Обложка © Shutterstock

На сколько вырастут пенсии с 1 января

В 2024 году пенсионеров ждут различные прибавки к пенсии и другим выплатам, которые они получают. Сумма индексации зависит от вида выплаты и статуса получателя. В первую очередь с 1 января повысят пенсии неработающим пенсионерам. Это плановая индексация, которую проводят ежегодно. С 1 января 2024 года она составит 7,5%.

— Страховая пенсия по старости и по инвалидности, а также страховая пенсия по потере кормильца состоит из двух частей — страховой и фиксированной выплаты. Фиксированная выплата установлена законодательством. Её получают в полном размере или 50 процентов (инвалиды III группы и граждане, которым назначена пенсия по потере кормильца). А вот страховая часть зависит от стажа и размера заработка гражданина, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Размер страховой части пенсии определяется из ИПК (индивидуального пенсионного коэффициента), который умножается на его стоимость. В 2024 году с учётом изменений размер фиксированной выплаты будет 8134 рубля 88 копеек, а стоимость ИПК — 133 рубля 5 копеек.

Какие выплаты повысят с 1 февраля

В феврале ежегодно производится индексация ЕДВ (ежемесячных денежных выплат) и набора социальных услуг (НСУ). Их получают отдельные категории граждан: инвалиды войны и участники ВОВ, ветераны боевых действий, люди, награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда", инвалиды и дети-инвалиды и ряд других категорий. Ежегодно с 1 февраля размер этих выплат повышается с учётом уровня инфляции за прошлый год.

— Устанавливает коэффициент индексации Правительство РФ. В 2024 году планируют проиндексировать на 7,5%, но точный размер прибавки будет известен к концу января. В НСУ входят лекарственные препараты, санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения и обратно. Его размер 1469,74 рубля. Если человек отказался от получения данных услуг в натуральном виде, то ему делают доплату к ЕДВ. Размер ЕДВ у всех разный, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Например, у инвалидов войны размер ЕДВ 5611,75 рубля, при отказе от НСУ — 7081,49 рубля. У инвалида I группы ЕДВ — 3488,21 рубля, а если он отказался от соцпакета (НСУ), то — 4957,95, у инвалида II группы и детей-инвалидов — 2071,02 рубля (при отказе — 3540,76 рубля). У инвалида III группы размер ЕДВ — 1364,66 рубля, а при отказе от НСУ — 2834,40 рубля.

Кому пересчитают пенсии с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября

Оксана Красовская перечислила отдельные категории людей, которые получают перерасчёт пенсии несколько раз в год. На федеральном уровне с 1 мая, 1 августа, 1 ноября, 1 февраля производится пересчёт размеров доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.

— Для членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации такая доплата предусмотрена Федеральным законом от 27.11.2001 № 155-ФЗ. Она назначается при наличии выслуги в должности члена лётного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Если работа была оставлена по состоянию здоровья в должности, дающей право на назначение доплаты, не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин, — пояснила Оксана Красовская.

Доплату получают только те, кто уже не работает по льготным специальностям, дающим на неё право. Список должностей установлен Постановлением Правительства РФ от 14.03.2003 № 155.

Перерасчёт доплаты получают отдельные категории пенсионеров, проработавших в угольной промышленности. Согласно закону № 84-ФЗ, право на неё имеют люди, работавшие в организациях угольной промышленности непосредственно полный рабочий день. Деньги выплачивают тем, кто трудился на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и сланца и на строительстве шахт не менее 25 лет.

Доплату получают и те, кто не менее 20 лет трудился на ведущих должностях отрасли. Это касается горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных. Они получают доплаты за счёт взносов, уплачиваемых организациями угольной промышленности в бюджет СФР.

На сколько повысят социальные пенсии с 1 апреля

Социальные пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Предположительно, в 2024 году прибавка составит 7,5%.

По словам Оксаны Красовской, сейчас размер социальной пенсии по старости составляет 7153,33 рубля. Инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды получают 17 167,83 рубля, инвалиды I группы и инвалиды с детства II группы — 14 306,73 рубля, инвалиды II группы (кроме инвалидов с детства) — 7153,33 рубля, а инвалиды III группы — 6080,38 рубля.

Какое повышение ждёт работающих пенсионеров с 1 августа

Работающим пенсионерам повысят выплаты с 1 августа. Фото © Shutterstock

Пенсионеры, которые продолжают работать в 2024 году, смогут получить проиндексированную выплату, если они прекратили работать. Ежегодная индексация пенсий работающим пенсионерам была прекращена с 2016 года. Но они получат прибавку за период начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы или иной деятельности.

— Также работающие пенсионеры получают перерасчёт пенсии ежегодно с 1 августа. Это связано с тем, что они продолжают работать и пенсионный капитал их увеличивается. Соответственно, растёт число баллов (ИПК). И в СФР делают перерасчёт в беззаявительном порядке. Впрочем, стоит учитывать, что сумма доплаты ограничена максимальным значением ИПК: до 1 января 2026 года это три балла, — пояснила Елена Кузнецова.

Какие пенсии пересчитают с 1 октября

С 1 октября проиндексируют пенсии военным. Согласно изменениям в законодательстве, установлено, что размер денежного довольствия, который влияет на величину пенсий, с 1 января 2024 года составляет 85,47 процента. Это так называемый понижающий коэффициент. Раньше пенсии военным увеличивали за счёт повышения оклада военнослужащим, так как от его величины зависел размер пенсий. Теперь прибавку сделают за счёт увеличения понижающего коэффициента.

— С 1 октября 2024 года этот показатель будет 89,32 процента от размера установленного денежного довольствия. В результате пенсии повысятся на 4,5%, — пояснила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева