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11 января, 09:18

Россияне рассказали, какой размер пенсии они считают достойным

Superjob: Экономически активные жители России мечтают о пенсии в 47 600 рублей

Жители России считают, что размер достойной пенсии должен составлять около 47 600 рублей. Об этом стало известно в ходе опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob.

"По данным Социального фонда России, в ноябре 2023 года средний размер пенсионного обеспечения для неработающих составил 20 262,40 рубля (по стране в целом). Достойной же пенсией, по мнению экономически активных россиян, является сумма почти в 2,5 раза больше — 47 600 рублей в месяц", — рассказали представители сервиса.

Результаты опроса также показали, что мужчины хотели бы получать пенсию в размере 48 700 рублей, тогда как женщины — в 46 700 рублей. Жители Москвы мечтают о пенсии в 51 500 рублей, Северной столицы — в 49 000 рублей, а Тюмени — 48 900 рублей.

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Ранее Лайф писал, что в 2024 году пенсионеров ждут различные прибавки к пенсии и другим выплатам, которые они получают. Сумма индексации зависит от вида выплаты и статуса получателя. В первую очередь с 1 января повысят пенсии неработающим пенсионерам.

Обложка ©

Shutterstock

Ян Поланин
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