С 1 января меняются суммы и порядок начисления социальных выплат: Что нужно учесть получателям С 1 января вступают в силу новшества, которые касаются размера пенсий, пособий на детей и выплат по безработице. Меняется также и порядок расчёта мер социальной поддержки. Что ждёт получателей? 31 декабря, 21:41 С 1 января меняются суммы и порядок начисления социальных выплат. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Артур Новосильцев

Как будут начислять пособие по безработице с 1 января

С 2024 года пособие по безработице будет индексироваться на уровень инфляции. При этом сам факт назначения пособия будут проверять более строго. Новые нормы вводятся Законом "О занятости населения в РФ". Они будут вступать в силу постепенно — с 1 января, 1 марта, 1 сентября 2024 года и с 1 января 2025 года.

Прежде всего начнут действовать изменения, которые связаны с размером социальных выплат. Теперь пособия будут регулярно индексировать. С 1 февраля максимальная сумма выплат составит 13 751 рубль.

Кроме того, теперь в период безработицы можно найти недолгую подработку. Раньше такого не было. Если человек устраивался на какие-то разовые работы, то его снимали с учёта как безработного. Сейчас он сможет работать на основании договора ГПХ до пяти рабочих дней. В это время служба занятости не имеет права снять человека с учёта и прекратить выплачивать пособие по безработице.

Кому и на сколько повысят пенсии с 1 января

Обычно неработающим пенсионерам проводят плановую индексацию пенсий с 1 января. Так произошло и в этом году. На федеральном уровне пенсии повысили на 7,5%.

— Стоит учесть, что страховая пенсия по старости состоит из двух частей: страховой выплаты и фиксированной. Размер первой зависит от стажа и размера заработка. Вторая устанавливается государством и индексируется каждый год, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

В свою очередь, размер страховой части пенсии зависит от ИПК (индивидуального пенсионного коэффициента), умноженного на его стоимость. В 2024 году размер фиксированной выплаты будет 8134 рубля 88 копеек, а стоимость ИПК составит 133 рубля 05 копеек.

Прибавки к пенсии делают как на федеральном, так и на региональном уровне. Например, в Москве с 1 января минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24 500 рублей в месяц. Размер социальной доплаты увеличится на 1187 рублей, то есть примерно на 5%. Прибавка на региональном уровне предусмотрена и в других городах. Размер её будет разным.

Прибавки к пенсии делают как на федеральном, так и на региональном уровне. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Артур Новосильцев

Прибавка связана в том числе с тем, что с 1 января 2024 года проиндексируют прожиточный минимум. В целом по России он составит 15 453 рубля. Для трудоспособного населения ПМ будет 16 844 рубля, для пенсионеров — 13 290 рублей, а для детей — 14 989 рублей. Соответственно вырастет и размер минимальной пенсии в регионах, который зависит от прожиточного минимума.

Как изменятся выплаты семьям с детьми с 1 января

С 1 января 2024 года на федеральном уровне сделают перерасчёт семьям, которые получают ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Сумма его зависит от размера прожиточного минимума (ПМ), который вырастет с 1 января. Перерасчёт сделают автоматически. Получателям не нужно подавать никаких заявлений.

— Так, прожиточный минимум в Москве на ребёнка на 2023 год был 18 770 рублей, а с 1 января 2024 года — 19 586 рублей, в Московской области ПМ вырос с 16 759 рублей до 17 747 рублей, в Санкт-Петербурге — с 14 641 рубля до 15 832 рублей, а в Краснодарском крае — с 13 386 рублей до 14 205 рублей. Более того, теперь родители или опекуны, воспитывающие детей-инвалидов или инвалидов с детства I группы, которые работают неполный день, смогут получать выплату по уходу. Она составляет 10 000 рублей. Ранее её делали только неработающим родителям. Стоит учесть, что выплату будут получать и те, кто работает удалённо или на дому, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Кроме того, с 1 января 2024 года изменятся правила направления денег из маткапитала на получение ежемесячной выплаты. Теперь её будут перечислять с месяца рождения ребёнка. Правда, в том случае, если заявление на получение меры соцподдержки подали не позднее полугода с месяца рождения ребёнка.

Кроме того, изменится перечень доходов, учитываемых при определении среднедушевого дохода семьи. С 1 января при оценке нуждаемости в состав малоимущей семьи будут включаться только супруги, несовершеннолетние дети заявителя и дети, находящиеся под его опекой (попечительством), а также дети-студенты до 23 лет, которые обучаются очно.

В то же время при расчёте нуждаемости в состав малоимущей семьи не будут включаться все родственники, которые живут вместе с заявителем и ведут с ним совместное хозяйство. Будут учитывать только доходы, которые люди получают в денежной форме. Из перечня убрали доходы в натуральной форме. При оценке нуждаемости доходы от предпринимательской деятельности станут учитываться за вычетом расходов.

Стоит отметить важный момент. С 1 января 2024 года материнский капитал можно будет получить только на ребенка с гражданством России по рождению.

Авторы Нина Важдаева