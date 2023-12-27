Положить пенсию на накопительный счёт или открыть вклад: Где пожилые люди получат максимальный доход Перед Новым годом многие пожилые люди получат январскую пенсию. Таким образом, в декабре у них будут двойные выплаты. На этом фоне пенсионеры задумались, как можно преумножить свои сбережения. Особенно при высоких процентах по вкладам и счетам. Какой вариант выбрать? 26 декабря, 21:41 Пенсию можно преумножить, если положить её на вклад или накопительный счёт. Обложка © Getty Images / Sergei Anischenko

Сейчас банки предлагают различные спецпродукты для пенсионеров. Это могут быть, например, специальные вклады или накопительные счета. При этом многие пожилые клиенты банков не знают даже, чем эти продукты различаются между собой и куда положить деньги, чтобы получить максимальный доход.

Для начала стоит отметить: вклад предполагает, что клиент размещает деньги в банке на определённый фиксированный срок и не трогает их. В таком случае он может получить максимальную доходность. Конечно, бывают вклады с неснижаемым остатком, с которых можно снимать часть денег и докладывать. Впрочем, накопительный счёт — ещё более гибкий инструмент. Он позволяет свободно распоряжаться деньгами, но и процентная ставка здесь ниже.

— Вопрос — открыть длинный депозит, зафиксировав определённую ставку на длинный срок, или открыть короткий для большей гибкости — очень остро стоит в последних кварталах. Это связано с тем, что пока цикл повышения процентной ставки Центробанком не останавливается. Очевидно, что цикл роста ещё не исчерпан. Соответственно, ставка может стать ещё выше. В этом смысле накопительные счета, где вложения не ограничены сроком, выглядят более удобными, потому что позволяют позднее разместить деньги под более высокий процент. Однако процент на таких счетах обычно ниже классического депозита, — об этом рассказала директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова.

Она рекомендовала пенсионерам использовать небольшую хитрость. Многие банки новым клиентам при первичном открытии накопительного счёта на один-три месяца дают дополнительную премию к проценту. Можно выбрать хороший надёжный банк, где у вас пока счетов нет, и открыть там накопительный счёт в рамках подобных рекламных акций.

— Здесь важно дифференцировать свои сбережения. Для начала стоит определить ту часть денег, которая точно не понадобится в ближайшее время. Её можно без ущерба для семейного потребления положить на депозит. Ту часть, которую нужно будет тратить, лучше разместить на накопительном счёте. Таким образом, можно будет через год заработать, потому что ставки действительно высокие, а также, пока деньги лежат на накопительным счёте, на них тоже будут начисляться проценты. Соответственно, это будет хорошее совмещение. Перед Новым годом и по вкладам бывают хорошие предложения от банков, и по накопительным счетам, — рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Авторы Нина Важдаева