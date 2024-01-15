Россиянам подсказали, когда могут отказать в назначении пенсии

Для своевременного назначения пенсии нужно обращаться за ней заранее, чтобы у сотрудников Социального фонда было время на поиск необходимых данных. Правда, в некоторых случаях в выплате могут и вовсе отказать, предупредил в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Он подсказал, что обратиться в территориальный орган Соцфонда необходимо заранее, когда до даты назначения выплаты остаётся два и менее года.

"Сделать это можно в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ, в личном кабинете на сайте Социального фонда и на портале "Госуслуги", — уточнил Соловьёв.

Но если человеку не хватает баллов или стажа, он может не получить пенсию. Особенно внимательно нужно отнестись к льготному стажу, который даёт право на досрочную пенсию.

Исключение составляет социальная пенсия, на которую могут претендовать все те, у кого нет трудового стажа. Её средний размер — 13,5 тысячи рублей. Женщинам её назначают с 65 лет, а мужчинам — с 70 лет.