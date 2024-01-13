Россия вошла в пятёрку стран с самым заметным ростом пенсий на начало 2023 года 13 января, 07:33 Россия вошла в пятёрку стран с самым значительным ростом пенсий. Обложка © freepik

Россия заняла место в пятёрке стран, где наблюдается значительный рост пенсий, опередив США и уступив только Бельгии, Мексике, Турции, Испании. Такие данные за начальный период прошлого года приводят Росстат и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет РИА "Новости".

Лидером в рейтинге оказалась Турция, где за январь 2023 года пенсии подросли на 17,4%. На втором месте идёт Мексика с показателем в 15,6%. Замыкает тройку Бельгия — 2,8%. Затем в списке идёт Испания, где за тот же период пенсии увеличились на 2,5%. А на пятой строчке прописалась Россия: согласно информации Росстата, пенсионные начисления за январь прошлого года выросли на 2,4%.

При этом в большинстве других стран ситуация оказалась очень плачевной на фоне нарастающего экономического кризиса и последствий пандемии. Так, в США рост пенсий составил 2,2%. А в 25 странах выплаты и вовсе критически снизились, если сделать поправку на инфляцию.

Наибольшее падение размера пенсий оказалось в Эстонии (на 9,7%), в Польше (7,7%), Коста-Рике (7,1%). Шведские пенсионеры обеднели за год на 6%, а датские — на 5,7%. Также ОЭСР приводит перечень стран с наименьшей пенсией. В лидерах — Австралия, Эстония, Ирландия, Япония, Южная Корея, Литва, Польша. Там начисления едва достигают 40% от зарплаты после вычета налогов.

Ранее Лайф писал, в какие месяцы ожидается прибавка к пенсии и сколько она составит в 2024 году. В первую очередь с 1 января повысят выплаты неработающим пенсионерам. Это плановая индексация, которую проводят ежегодно. С 1 января 2024 года она составит 7,5%.

Авторы Татьяна Миссуми