Life.ru узнал о невероятном подвиге военного с забавным взглядом на Послании Путина

Военный, которого в Сети прозвали звездой Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию из-за забавного взгляда в камеру во время трансляции, оказался героем СВО. Прапорщик Сергей Токарь рассказал Life.ru, что уже посмеялся над этими кадрами вместе с женой, которая и прислала ему скрин во время Послания.

Боец лишился руки во время боевых действий. Токарь с товарищами вступили в бой с более крупным подразделением ВСУ. Прапорщик вёл огонь, прикрывая продвижение российских войск, и нанёс огромный урон живой силе противника. В результате прилёта мины Сергей получил тяжёлое ранение руки, но, несмотря на это, не вышел из боя. А после ампутации руки он вернулся в строй.