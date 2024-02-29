Life.ru узнал о невероятном подвиге военного с забавным взглядом на Послании Путина
Военным с забавным взглядом на Послании Путина оказался прапорщик – герой СВО
Прапорщик Сергей Токарь на Послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Обложка © Life.ru
Военный, которого в Сети прозвали звездой Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию из-за забавного взгляда в камеру во время трансляции, оказался героем СВО. Прапорщик Сергей Токарь рассказал Life.ru, что уже посмеялся над этими кадрами вместе с женой, которая и прислала ему скрин во время Послания.
Прапорщик Сергей Токарь рассказал, как узнал, что стал звездой Послания Путина. Видео © Life.ru
Боец лишился руки во время боевых действий. Токарь с товарищами вступили в бой с более крупным подразделением ВСУ. Прапорщик вёл огонь, прикрывая продвижение российских войск, и нанёс огромный урон живой силе противника. В результате прилёта мины Сергей получил тяжёлое ранение руки, но, несмотря на это, не вышел из боя. А после ампутации руки он вернулся в строй.
"Жизнь продолжается!" — сказал герой корреспонденту Life.ru.
Напомним, что в ходе сегодняшнего Послания Федеральному собранию Путин коснулся важнейших тем социально-экономического развития РФ, анонсировал сразу несколько новых национальных проектов — "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных", поставил задачи на перспективу. Большое внимание Путин уделил бойцам СВО, назвав их настоящей элитой страны и подлинными героями.