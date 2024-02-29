Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности
Президент России Владимир Путин завершил оглашение Послания Федеральному собранию. Оно стало самым продолжительным за всё время — глава государства выступал 2 часа 6 минут.
Президент России Владимир Путин завершил оглашение Послания Федеральному собранию. Видео © Life.ru
Предыдущий рекорд по продолжительности Послания был поставлен Путиным в 2018 году — 1 час 55 минут.
Напомним, что в ходе обращения глава государства коснулся важнейших тем социально-экономического развития РФ, анонсировал сразу несколько новых национальных проектов — "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных", поставил задачи на перспективу. Большое внимание Путин уделил бойцам СВО, назвав их настоящей элитой страны и подлинными героями.
Life.ru / Павел Баранов