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29 февраля, 11:30

Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности

Президент России Владимир Путин завершил оглашение Послания Федеральному собранию. Оно стало самым продолжительным за всё время — глава государства выступал 2 часа 6 минут.

Президент России Владимир Путин завершил оглашение Послания Федеральному собранию. Видео © Life.ru

Предыдущий рекорд по продолжительности Послания был поставлен Путиным в 2018 году — 1 час 55 минут.

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Напомним, что в ходе обращения глава государства коснулся важнейших тем социально-экономического развития РФ, анонсировал сразу несколько новых национальных проектов — "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных", поставил задачи на перспективу. Большое внимание Путин уделил бойцам СВО, назвав их настоящей элитой страны и подлинными героями.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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