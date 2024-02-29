Путин анонсировал запуск нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"

Президент России Владимир Путин анонсировал запуск нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Об этом глава государства объявил в четверг, 29 февраля, в ходе Послания Федеральному собранию страны. По его словам, задачей программы станет повышение средней продолжительности жизни россиян, но эта жизнь должна быть здоровой и активной, чтобы человек мог посвящать время семье, внукам.

"Средняя продолжительность жизни в России сейчас составляет 73 года. В 2030 году должна составлять не менее 78 лет, а далее выйдем на 80+. На решение этих задач будет нацелен национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", — отметил глава государства.