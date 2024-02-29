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29 февраля, 10:05

Путин анонсировал запуск нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"

Президент России Владимир Путин анонсировал запуск нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Об этом глава государства объявил в четверг, 29 февраля, в ходе Послания Федеральному собранию страны. По его словам, задачей программы станет повышение средней продолжительности жизни россиян, но эта жизнь должна быть здоровой и активной, чтобы человек мог посвящать время семье, внукам.

"Средняя продолжительность жизни в России сейчас составляет 73 года. В 2030 году должна составлять не менее 78 лет, а далее выйдем на 80+. На решение этих задач будет нацелен национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", — отметил глава государства.

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Ожидается, что в сегодняшнем Послании Федеральному собранию глава государства уделит много внимания теме нацпроектов, поддержке участников специальной военной операции, экономике и социальной сфере. Life.ru ведёт прямую трансляцию.

Обложка ©

Shutterstock.com

Марина Калегина
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