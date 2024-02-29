Новый нацпроект "Кадры" поможет сегодняшним подросткам стать профессионалами своего дела

Президент России Владимир Путин объявил о новом национальном проекте "Кадры", который на деле укрепит связку всех уровней образования — от школы до вуза, ещё и при участии будущих работодателей. Об этом он заявил в четверг, 29 февраля, в ходе Послания Федеральному собранию страны.

Глава государства отметил, что в результате демографических мер предыдущих лет в России уже подрастает большое молодое поколение.

"Нам важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки, стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. На это направим новый национальный проект — "Кадры", — сказал президент.