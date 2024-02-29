Путин анонсировал ещё один новый нацпроект — "Молодёжь России"
Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию анонсировал ещё один новый национальный проект — "Молодёжь России".
"Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны. Именно так понимают свою высокую миссию школьные учителя. Огромное вам спасибо за ваш подвижнический труд. В том, чтобы ребята чувствовали себя единой командой, обрели опору в жизни, велика роль наставников", — подчеркнул глава государства.
Также президент предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату в пять тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.
Напомним, сегодня, 29 февраля 2024 года, президент Владимир Путин обращается с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. Ожидается, что глава государства уделит много внимания теме специальной военной операции (СВО), экономике и социальной сфере. Life.ru ведёт прямую трансляцию здесь, присоединяйтесь.
Life.ru / Павел Баранов