Путин анонсировал ещё один новый нацпроект — "Молодёжь России"

Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию анонсировал ещё один новый национальный проект — "Молодёжь России".

"Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны. Именно так понимают свою высокую миссию школьные учителя. Огромное вам спасибо за ваш подвижнический труд. В том, чтобы ребята чувствовали себя единой командой, обрели опору в жизни, велика роль наставников", — подчеркнул глава государства.

Также президент предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату в пять тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.