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29 февраля, 10:17

Путин анонсировал ещё один новый нацпроект — "Молодёжь России"

Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию анонсировал ещё один новый национальный проект — "Молодёжь России".

"Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны. Именно так понимают свою высокую миссию школьные учителя. Огромное вам спасибо за ваш подвижнический труд. В том, чтобы ребята чувствовали себя единой командой, обрели опору в жизни, велика роль наставников", подчеркнул глава государства.

Также президент предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату в пять тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

Путин поручил представить предложения об установлении Дня наставника в России
Путин поручил представить предложения об установлении Дня наставника в России

Напомним, сегодня, 29 февраля 2024 года, президент Владимир Путин обращается с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. Ожидается, что глава государства уделит много внимания теме специальной военной операции (СВО), экономике и социальной сфере. Life.ru ведёт прямую трансляцию здесь, присоединяйтесь.

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Life.ru / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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