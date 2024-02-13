Путин поручил представить предложения об установлении Дня наставника в России
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения об установлении Дня наставника в стране. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Минпросвещения России подготовить совместно с Минобрнауки России и Минтрудом России и представить предложения об установлении Дня наставника", — указано в сообщении.
Уточняется, что сроком предоставления предложений устанавливается 1 июля 2024 года. Кроме того, к 1 марта Администрации Президента поручается направить в кабмин идеи по повышению роли и престижа педагога и наставника, подготовленные регионами.
Напомним, в конце декабря 2023 года состоялось заседание Государственного Совета, на котором президент, в частности, предложил учредить ежегодную премию "Наставник года". В ходе заседания Путин указал на необходимость материальных стимулов поддержки такого важного труда. 13 февраля российский лидер поручил организовать конкурс наставников "Быть, а не казаться!"
ТАСС / Сергей Ильин