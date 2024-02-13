Путин поручил представить предложения об установлении Дня наставника в России

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения об установлении Дня наставника в стране. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Минпросвещения России подготовить совместно с Минобрнауки России и Минтрудом России и представить предложения об установлении Дня наставника", — указано в сообщении.

Уточняется, что сроком предоставления предложений устанавливается 1 июля 2024 года. Кроме того, к 1 марта Администрации Президента поручается направить в кабмин идеи по повышению роли и престижа педагога и наставника, подготовленные регионами.