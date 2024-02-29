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Путин объявил о нацпроекте "Экономика данных", в который вложат 700 млрд

29 февраля, 11:05
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

В России запустят национальный проект "Экономика данных", для этого из бюджета планируется выделить 700 миллиардов рублей в течение ближайших шести лет. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию.

"Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта "Экономика данных". Направим на его реализацию в предстоящие шесть лет не менее 700 миллиардов рублей", — пояснил российский лидер.

Путин предложил дать некрупному бизнесу право на кредитные каникулы раз в 5 лет
Путин предложил дать некрупному бизнесу право на кредитные каникулы раз в 5 лет

Также во время Послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин призвал увеличить более чем в два раза государственные и частные вложения в российскую науку. Life.ru ведёт прямую трансляцию выступления главы государства.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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