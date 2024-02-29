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29 февраля, 10:55

Путин предложил дать некрупному бизнесу право на кредитные каникулы раз в 5 лет

Для малого и среднего российского бизнеса стоит предусмотреть право на шестимесячные кредитные каникулы, которые не будут портить кредитную историю. Такое предложение озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию мероприятия.

"Предлагаю предоставить некрупному бизнесу право раз в пять лет оформлять кредитные каникулы на шесть месяцев без ухудшения кредитной истории. Повторю, нужно создать все условия, чтобы малые и средние компании развивались динамично, а качество этого роста повышалось за счёт высокотехнологичных направлений производственного бизнеса", — сказал российский лидер.

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Также в ходе обращения Владимир Путин отдал правительству распоряжение создать и протестировать новую модель оплаты труда бюджетников, отметив несправедливую разницу между зарплатами в разных регионах. В 2025 году проект должен быть отработан в субъектах в пилотном формате, а в 2026 году должно быть принято финальное решение для всей страны.

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Life.ru / Павел Баранов

Юрий Лысенко
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