Путин предложил дать некрупному бизнесу право на кредитные каникулы раз в 5 лет
Для малого и среднего российского бизнеса стоит предусмотреть право на шестимесячные кредитные каникулы, которые не будут портить кредитную историю. Такое предложение озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию мероприятия.
"Предлагаю предоставить некрупному бизнесу право раз в пять лет оформлять кредитные каникулы на шесть месяцев без ухудшения кредитной истории. Повторю, нужно создать все условия, чтобы малые и средние компании развивались динамично, а качество этого роста повышалось за счёт высокотехнологичных направлений производственного бизнеса", — сказал российский лидер.
Также в ходе обращения Владимир Путин отдал правительству распоряжение создать и протестировать новую модель оплаты труда бюджетников, отметив несправедливую разницу между зарплатами в разных регионах. В 2025 году проект должен быть отработан в субъектах в пилотном формате, а в 2026 году должно быть принято финальное решение для всей страны.
Life.ru / Павел Баранов