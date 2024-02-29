Путин предложил дать некрупному бизнесу право на кредитные каникулы раз в 5 лет

Для малого и среднего российского бизнеса стоит предусмотреть право на шестимесячные кредитные каникулы, которые не будут портить кредитную историю. Такое предложение озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию мероприятия.

"Предлагаю предоставить некрупному бизнесу право раз в пять лет оформлять кредитные каникулы на шесть месяцев без ухудшения кредитной истории. Повторю, нужно создать все условия, чтобы малые и средние компании развивались динамично, а качество этого роста повышалось за счёт высокотехнологичных направлений производственного бизнеса", — сказал российский лидер.