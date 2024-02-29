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29 февраля, 10:39

Путин поручил создать новую систему оплаты труда бюджетников к 2025 году

Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать и опробовать новую модель оплаты труда бюджетников, отметив несправедливость в разрыве зарплат в разных регионах. Об этом глава государства заявил в ходе Послания Федеральному собранию страны, трансляцию которого ведёт Life.ru.

"Уровень средних зарплат по экономике в регионах разный, а значит, и доходы работников бюджетной сферы даже в соседних субъектах Федерации порой заметно отличаются. При этом работа учителя или врача везде одинаково сложная и крайне ответственная. И такой большой разброс в зарплатах от региона к региону несправедлив", — указал российский лидер.

Так, глава государства поручил правительству уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда в рамках пилотных проектов субъектов Федерации, а к 2026-му — принять окончательное решение для всего государства.

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Кроме того, в ходе обращения российский лидер предложил продлить программу материнского капитала. Путин отметил, что размер выплаты регулярно индексируется, а также напомнил, что сейчас программа действует до 2026 года, и предложил её продлить до 2030-го. Помимо того, глава государства распорядился продлить выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка.

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Агентство "Москва"

Александра Мышляева
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