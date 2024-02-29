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29 февраля, 10:10

Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие 6 лет

Президент России Владимир Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие шесть лет. Об этом глава государства объявил в четверг, 29 февраля, в ходе Послания Федеральному собранию страны. По словам российского лидера, для достижения поставленной цели правительству предстоит разработать и принять дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития.

"В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития", — анонсировал Владимир Путин.

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Ожидается, что в сегодняшнем Послании глава государства уделит много внимания нацпроектам, поддержке участников специальной военной операции, экономике и социальной сфере. Life.ru ведёт прямую трансляцию.

Обложка ©

Shutterstock.com

Марина Калегина
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