Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие 6 лет
Президент России Владимир Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие шесть лет. Об этом глава государства объявил в четверг, 29 февраля, в ходе Послания Федеральному собранию страны. По словам российского лидера, для достижения поставленной цели правительству предстоит разработать и принять дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития.
"В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития", — анонсировал Владимир Путин.
Ожидается, что в сегодняшнем Послании глава государства уделит много внимания нацпроектам, поддержке участников специальной военной операции, экономике и социальной сфере. Life.ru ведёт прямую трансляцию.
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