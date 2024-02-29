Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие 6 лет

Президент России Владимир Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие шесть лет. Об этом глава государства объявил в четверг, 29 февраля, в ходе Послания Федеральному собранию страны. По словам российского лидера, для достижения поставленной цели правительству предстоит разработать и принять дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития.