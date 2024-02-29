Путин поручил продлить выплату в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки до 2030 года
Президент России Владимир Путин распорядился продлить выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка. Об этом глава государства заявил в Послании Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию.
"Сейчас при рождении третьего ребёнка государство погашает за семью часть ипотечного кредита — 450 тысяч рублей. Также предлагаю продлить действие такой нормы до 2030 года", — сказал российский лидер.
Ещё в ходе обращения президент России предложил продлить программу материнского капитала. Глава государства подчеркнул, что размер выплаты регулярно индексируется, а также напомнил, что в настоящее время программа действует до 2026 года, и предложил её продлить до 2030-го.
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