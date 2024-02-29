Путин поручил продлить выплату в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки до 2030 года

Президент России Владимир Путин распорядился продлить выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка. Об этом глава государства заявил в Послании Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию.

"Сейчас при рождении третьего ребёнка государство погашает за семью часть ипотечного кредита — 450 тысяч рублей. Также предлагаю продлить действие такой нормы до 2030 года", — сказал российский лидер.