Путин поручил удвоить МРОТ к 2030 году

Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен быть увеличен до 35 тысяч рублей. Такую цель поставил президент РФ Владимир Путин в Послании к Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую тра нсля цию мероприятия.

"С 2020 года МРОТ вырос в полтора раза — до 19 000 рублей в месяц. В 2030-м МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч, что отразится на зарплатах, пособиях", — объявил российский лидер.

В ходе своего обращения Владимир Путин рассказал, что бедностью в России затронуто напрямую свыше 9% граждан и цель государства — добиться уровня менее 7% к 2030 году. Он напомнил, что на 2000 год за чертой бедности находилось более 42 миллионов россиян, а к концу 2023 года этот показатель составил 13,5 миллиона человек.