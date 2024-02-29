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29 февраля, 10:41

Путин поручил удвоить МРОТ к 2030 году

Путин: МРОТ в России должен вырасти до 35 тысяч рублей к 2030 году

Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен быть увеличен до 35 тысяч рублей. Такую цель поставил президент РФ Владимир Путин в Послании к Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию мероприятия.

"С 2020 года МРОТ вырос в полтора раза — до 19 000 рублей в месяц. В 2030-м МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч, что отразится на зарплатах, пособиях", объявил российский лидер.

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В ходе своего обращения Владимир Путин рассказал, что бедностью в России затронуто напрямую свыше 9% граждан и цель государства — добиться уровня менее 7% к 2030 году. Он напомнил, что на 2000 год за чертой бедности находилось более 42 миллионов россиян, а к концу 2023 года этот показатель составил 13,5 миллиона человек.

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Shutterstock

Юрий Лысенко
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