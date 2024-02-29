Путин доволен тем, что в России значительно снизили употребление алкоголя
Президент Владимир Путин доволен тем, насколько в России удалось снизить употребление алкоголя. Об этом он заявил в четверг, 29 февраля, в ходе Послания Федеральному собранию страны.
"Мы значительно снизили употребление алкоголя, и прежде всего крепкого алкоголя. Это, безусловно, сказывается на здоровье нации", — сказал российский лидер.
Продолжая тему здоровья россиян, Владимир Путин предложил за счёт федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах и сёлах не менее 350 дополнительных спортивных объектов. Это как универсальные комплексы, так и быстро возводимые площадки. Лучше, если на них смогут заниматься и дети, и взрослые, и даже целые семьи.
Ожидается, что в сегодняшнем Послании глава государства уделит много внимания нацпроектам, поддержке участников специальной военной операции, экономике и социальной сфере. Life.ru ведёт прямую трансляцию.
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