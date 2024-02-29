Путин доволен тем, что в России значительно снизили употребление алкоголя

Президент Владимир Путин доволен тем, насколько в России удалось снизить употребление алкоголя. Об этом он заявил в четверг, 29 февраля, в ходе Послания Федеральному собранию страны.

"Мы значительно снизили употребление алкоголя, и прежде всего крепкого алкоголя. Это, безусловно, сказывается на здоровье нации", — сказал российский лидер.

Продолжая тему здоровья россиян, Владимир Путин предложил за счёт федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах и сёлах не менее 350 дополнительных спортивных объектов. Это как универсальные комплексы, так и быстро возводимые площадки. Лучше, если на них смогут заниматься и дети, и взрослые, и даже целые семьи.