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29 февраля, 10:18

Путин доволен тем, что в России значительно снизили употребление алкоголя

Президент Владимир Путин доволен тем, насколько в России удалось снизить употребление алкоголя. Об этом он заявил в четверг, 29 февраля, в ходе Послания Федеральному собранию страны.

"Мы значительно снизили употребление алкоголя, и прежде всего крепкого алкоголя. Это, безусловно, сказывается на здоровье нации", — сказал российский лидер.

Продолжая тему здоровья россиян, Владимир Путин предложил за счёт федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах и сёлах не менее 350 дополнительных спортивных объектов. Это как универсальные комплексы, так и быстро возводимые площадки. Лучше, если на них смогут заниматься и дети, и взрослые, и даже целые семьи.

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Ожидается, что в сегодняшнем Послании глава государства уделит много внимания нацпроектам, поддержке участников специальной военной операции, экономике и социальной сфере. Life.ru ведёт прямую трансляцию.

Обложка ©

Shutterstock.com

Марина Калегина
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