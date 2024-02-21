Любителей выпить предупредили о риске шизофрении и слабоумия

Алкоголь подавляет процесс мышления как минимум на две недели, рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" терапевт Видновской клинической больницы Тимур Асанов. А если выпивать чаще, может целиком атрофироваться мозжечок, а кора головного мозга — ссохнуться. При этом потерять интеллект можно гораздо быстрее, чем произойдёт нарушение обмена веществ или снижение иммунитета.

Доктор предупредил, что даже два бокала вина в неделю снижают интеллект на 20%. А голова после пьянки болит, потому что под черепной коробкой больше нервных клеток и капилляров, чем в других органах, и они находятся под воздействием токсинов. К тому же окисление алкоголя в нейронных клетках происходит в несколько тысяч раз медленнее, чем в клетках других органов, включая печень. Так, слабоумие наступает раньше, чем цирроз. К тому же привычка часто выпивать может повлиять на развитие психических патологий, в том числе шизофрении и биполярного расстройства.

"Существует даже отдельная форма эпилепсии, вызванная исключительно употреблением алкоголя", — рассказал Асанов.

Также он сообщил о необычной фобии у людей, зависимых от алкоголя. Речь идёт о соноселикафобии — боязни пустых стаканов. Люди либо пытаются спрятать их от глаз, либо наполнить чем-то.

Асанов упомянул и об открытии канадских учёных, выяснивших, что отцовский алкоголизм оказывает более губительное влияние на развитие дочерей, чем сыновей. То есть у пьющих мужчин может родиться болезненная и слабая дочь. У сыновей же более надёжная генетическая защита.