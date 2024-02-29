Путин призвал удвоить вложения в российскую науку

Президент Владимир Путин призвал увеличить более чем в два раза государственные и частные вложения в российскую науку. Речь об этом зашла в четверг, 29 февраля, в ходе Послания Федеральному собранию страны.

Российский лидер отметил, что даже в самые сложные периоды наша страна никогда не отказывалась от решения задач фундаментального характера и всегда думала о будущем.

"Считаю, что мы должны более чем вдвое увеличить совокупные вложения государства и бизнеса в исследования и разработки, довести их долю до 2% ВВП к 2030 году и по этому показателю войти в число ведущих научных держав мира", — подчеркнул президент.